“피부질환 앓는 유기견 치료”… 리센스메디컬 ‘벳이즈’ 활용해 봉사

유기동물 보호센터의 강아지가 동물용 급속 정밀냉각 의료기기 ‘벳이즈’로 치료를 받고 있다. 리센스메디컬 제공

리센스메디컬, 유한양행, 녹십자수의약품 관계자들이 유기동물 보호센터에서 봉사활동 후 기념사진을 찍고 있다. 리센스메디컬 제공

정밀냉각기술 전문기업 리센스메디컬이 유한양행, 녹십자수의약품과 함께 경기 고양시 소재 유기동물 보호센터를 방문해 의료봉사 활동을 펼쳤다고 7일 밝혔다.

지난 1일 진행한 이번 활동은 해든동물의료센터 소속 수의사 및 의료진 35명이 참여했다. 이들은 동물용 급속 정밀냉각 의료기기 ‘벳이즈(VetEase)’를 활용해 피부 질환이나 종괴 등으로 고통 받는 유기동물들에게 비침습적 방식의 정밀한 진료를 했다.

리센스메디컬 측은 “벳이즈는 스트레스 상태에 있는 유기동물들의 통증과 마취 부담을 낮춰 처치 안전성을 높였다”며 “적절한 시기에 치료받지 못했던 유기견들이 보다 안전하고 신속하게 회복할 수 있도록 도왔다”고 말했다.

아울러 이날 반려동물 영양 공급을 위한 사료와 간식, 영양제를 비롯해 기초 위생용품과 의료 소모품 일체가 후원됐다. 배우 이주영도 동참했다.

활동에 참여한 리센스메디컬 관계자는 “회사가 보유한 냉각 기술이 생명을 보호하는 현장에 직접적으로 기여할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 기술의 선한 영향력이 필요한 곳을 찾아가겠다”고 전했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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