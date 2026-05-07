“상금 대신 마스터 콘서트 오프닝”…이승철 ‘더 스카웃’ 파격 제안에 “무례”vs“기회”

이승철이 ‘더 스카웃’의 우승 특전을 설명하고 있다. 사진=유튜브 채널 ‘THE SCOUT(더 스카웃)’ 영상 캡처



가수 이승철이 기획한 새 음악 예능 ‘더 스카웃 : 다시 태어나는 별’(‘더 스카웃’)이 우승 특전 논란으로 첫 방송 전부터 뜨거운 감자가 됐다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘THE SCOUT’를 통해 공개된 1화 하이라이트 영상에서는 프로그램의 취지와 출연진이 소개됐다. 그러나 정작 누리꾼의 이목을 집중시킨 것은 이승철이 제안한 파격적인 ‘우승 특전’이었다.

영상에서 이승철은 네 명의 마스터(김재중, 웬디, 영케이, 추성훈)가 모인 자리에서 “마지막 우승 특전은 상금이 없다. 해당 마스터의 콘서트 오프닝을 해주는 것”이라고 공표했다.

갑작스러운 제안에 음악 마스터들의 당혹감은 역력했다. 웬디는 “듣지 못한 내용이다. 지난주에 콘서트가 끝났다”며 난감해했으나 이승철은 “그럼 내년에 하면 된다”고 했다. 영케이 역시 “참가자들이 (오프닝 무대를) 원하지 않을까 봐 걱정된다”며 우려를 표했다. 해당 장면에는 ‘이승철 마스터의 파격 제안에 당황한 마스터들’이라는 자막이 삽입됐다.

영상이 공개되자 온라인 커뮤니티를 중심으로 비판의 목소리가 커지고 있다. 누리꾼은 “출연료를 받는 마스터라 해도 사전 협의되지 않은 본인의 유료 공연을 프로그램 혜택으로 강제하는 것은 좋지 않아 보인다”, “콘서트는 아티스트와 팬들이 온전히 소통하는 공간인데, 왜 팬들이 원치 않는 출연자를 끼워 넣어 관객의 권리를 침해하느냐” 등의 부정적인 반응을 보였다. 특히 가요계 대선배인 이승철이 후배 아티스트들에게 자기 주장을 펼치는 모습은 심리적 압박으로 다가와 권위주의적이라는 지적도 나왔다.



일각에서는 프로그램의 성격에 주목하며 긍정적인 반응을 보이기도 했다. 일부 시청자들은 “신인에게 기성 가수의 콘서트 오프닝은 돈으로 살 수 없는 기회”, “성장형 콘셉트라는 취지답게 실전 경험을 쌓아주는 방식이 신선하다”며 기대감을 나타냈다.

단순한 서바이벌을 넘어 ‘원석 발굴’을 내세운 ‘더 스카웃’이 첫 방송 전부터 불거진 ‘우승 특전 논란’을 어떻게 풀어나갈지 주목된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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