14세기 유럽 감성 베이커리 빠나띠에, 서울 상륙

빠나띠에 오픈식. 사진제공=빠나띠에

강남에 이색적인 콘셉트를 앞세운 페르소나 베이커리 카페 ‘빠나띠에’가 서울에 상륙했다고 7일 밝혔다.

브랜드에 따르면 디저트를 먹는 곳을 넘어 ‘또 다른 자아’를 드러내는 감각적인 장소를 표방하는 이곳은 스몰 럭셔리 베이커리 분야에서 독자적인 영역을 구축했다. 빠나띠에는 14세기 중세 유럽의 제빵사 길드에서 따온 명칭이다. 당시 빵은 경제의 중심이었기에, 빠나띠에 길드는 일반 서민부터 왕실에 이르기까지 폭넓은 계층의 식탁을 책임지며 장인 정신의 기틀을 마련했다.

이곳은 그러한 역사적 배경을 현대적으로 재구성하여 계급과 상관없이 최고의 맛을 갈구했던 장인의 열정을 담은 특별한 공간을 지향한다.

매장 인테리어 역시 이러한 세계관을 충실히 담아냈다. 중세의 고전미와 현대적 감각이 조화를 이룬 내부에는 흰 회벽과 저연석, 로컬 질감이 강조된 마감재가 사용되었으며 안락한 가구들이 배치됐다. 여기에 거친 느낌의 포인트 장식을 더해 편안하면서도 이국적인 무드를 자아낸다. 1~2층에 걸친 약 100석 규모의 넓은 공간과 30대까지 주차 가능한 편의성도 갖췄다.

빠나띠에 내부 사진. 사진제공=빠나띠에

가장 큰 차별점은 100% 수제 반죽에 있다. 빠나띠에는 전 제품을 매장에서 직접 반죽해 구워낸다. 이러한 원칙은 엄격한 재료 선정으로 이어진다. 자연 효모를 사용한 정통 유럽식 사워도우로 깊은 맛을 냈으며, 최신식 제빵 설비를 도입해 풍미가 살아있는 프리미엄 베이커리를 완성했다.

메뉴 라인업은 2030 여성들의 기호를 세밀하게 반영했다. 최근 인기인 베이글을 활용한 조리빵과 프랑스 원조보다 푸짐한 크기를 자랑하는 K-크루아상, 유행하는 소금빵 페어링 메뉴까지 다양하다. 또한 브런치 메뉴를 강화해 식사 대용으로 카페를 찾는 트렌드에 대응했다는 것이 업체 측 설명이다.

빵과 곁들이는 커피 또한 최고 수준을 고집한다. 모든 메뉴에 스페셜티 등급의 원두를 사용하며, 빠나띠에만의 향을 담아 직접 블렌딩한 시그니처 원두를 선보인다. 이 밖에도 보성 유기농 말차 100%와 프랑스 명품 차 브랜드의 찻잎을 활용한 음료 등으로 구성됐다.

빠나띠에 관계자는 “이곳은 단순한 빵집이 아니라 14세기부터 전해 내려온 장인 정신을 100% 수제 반죽이라는 실력으로 입증하는 공간”이라며, “넓은 매장 규모와 주차 시설을 강점으로, 도심 속에서 고객들이 일상의 특별한 경험을 누릴 수 있는 장소가 되겠다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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