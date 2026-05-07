코치, ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 여성 가방 부문 2년 연속 선정

노혜정 코치 코리아 대표가 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=코치 코리아(Coach Korea)

코치가 브랜드 고객충성도 대상에서 2년 연속 1위를 기록했다.

뉴욕 럭셔리 브랜드 코치(COACH)가 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 여성 가방 부문에서 2년 연속 1위에 올랐다고 7일 밝혔다.

코치는 지난 4월 30일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 시상식에서 여성 가방 부문 수상 브랜드로 선정됐다. 이번 조사는 지난 3월 9일부터 22일까지 진행됐으며,코치는 브랜드 신뢰와 브랜드 애착, 재구매 의도, 타인 추천 의도, 전환 의도 등 총 5개 항목에서 높은 평가를 받았다. 전체 응답자 가운데 여성 비율은 87% 이상으로 집계됐고 특히 2030 세대 참여 비중이 높은 것으로 나타났다는 것이 브랜드 측 설명이다.

최근 패션 시장에서는 브랜드 철학과 소비자 경험을 중시하는 흐름이 강화되고 있다. 특히 젠지 세대를 중심으로 제품 디자인뿐 아니라 브랜드가 전달하는 메시지와 콘텐츠에 대한 공감 여부가 중요한 소비 기준으로 자리잡고 있다는 분석이 나온다.

노혜정 코치 코리아 대표가 ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’ 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=코치 코리아(Coach Korea)

코치는 2021년부터 ‘Courage to Be Real(진정한 나 자신이 될 용기)’이라는 브랜드 메시지를 바탕으로 자기표현과 개성의 가치를 강조해왔다. 브랜드 대표 제품인 ‘태비백(Tabby Bag)’은 젠지 세대 취향을 반영한 디자인으로 브랜드의 대표 아이템 중 하나로 자리매김했다.

또한 올해 봄에는 글로벌 젠지 세대와 협업한 2026년 봄 캠페인 ‘Explore Your Story(나의 스토리, 나만의 이야기)’를 전개하고, ‘북참(Book Charm) 컬렉션’을 함께 선보였다. 브랜드 측은 스토리텔링 중심의 캠페인과 제품 구성을 통해 젊은 소비층과의 공감대를 확대하고 있다고 설명했다.

노혜정 코치 코리아 대표는 “지난해에 이어 2년 연속 수상하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 진정성 있는 자기표현의 가치를 전달하고 차별화된 브랜드 경험을 통해 젠지 세대와 지속적으로 소통해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

노 대표는 이번 시상식에서 ‘2026 가장 영향력 있는 인물’에도 선정되며 고객충성도 대상과 함께 2관왕에 올랐다. ‘가장 영향력 있는 인물’은 사회·문화 분야에서 긍정적인 메시지를 전달하고 문화적 공감대 형성에 기여한 인물을 선정하는 상이다.

‘브랜드 고객충성도 대상’은 한국소비자포럼과 미국 브랜드 평가 기관 브랜드 키(Brand Keys)가 공동 주관하는 시상으로, 매년 국내 주요 산업 분야별 고객 충성도 조사를 통해 부문별 브랜드를 선정하고 있다.

한편 코치는 1941년 미국 뉴욕에서 설립된 패션 브랜드다. 크리에이티브 디렉터 스튜어트 베버스의 비전과 뉴욕의 문화적 다양성에서 영감을 받아 브랜드 철학을 전개하고 있으며, 정교한 제작 방식과 지속 가능성 가치를 기반으로 다양한 제품을 선보이고 있다. 코치는 미국 뉴욕증권거래소 상장사인 태피스트리(Tapestry, Inc.) 산하 브랜드다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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