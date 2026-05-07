넷마블 CI. 넷마블 제공

신작 출시 효과와 해외 시장 성장세에 힘입어 넷마블이 올해 1분기 안정적인 실적 흐름을 이어갔다. 분기 말 주요 타이틀 출시로 실적 반영 폭은 제한적이었지만, 글로벌 매출 비중 확대와 수익성 개선이 이어지며 하반기 성장 기대감도 커지고 있다.

넷마블은 2026년 1분기 연결 기준 매출 6517억 원, 영업이익 531억 원, 당기순이익 2109억 원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 4.5%, 영업이익은 6.8% 증가했다. 당기순이익은 보유 자산 매각에 따른 손익이 반영되면서 163% 급증했다.

회사 측은 이번 실적의 배경으로 신작 출시 효과와 글로벌 시장 성과를 꼽았다. 특히 스톤에이지 키우기와 일곱 개의 대죄: 오리진 등 신규 타이틀이 매출 확대에 기여했다는 설명이다.

다만 주요 신작 출시 시점이 분기 후반부에 집중되면서 실질적인 매출 기여는 제한적으로 반영됐다. 이에 따라 전 분기와 비교한 실적은 다소 감소했지만, EBITDA와 매출은 전년 동기 대비 소폭 성장세를 유지했다.

순이익 증가에는 보유 자산 매각 효과도 영향을 미쳤다. 회사는 2분기부터 신작 매출이 온전히 반영되기 시작하면 본격적인 외형 성장이 가능할 것으로 기대하고 있다.

해외 시장 비중은 여전히 높았다. 1분기 해외 매출은 5122억 원으로 전체 매출의 79%를 차지했다. 지역별 비중은 북미 41%, 한국 21%, 유럽 13%, 동남아 12%, 일본 7%, 기타 지역 6%로 집계됐다. 특정 지역 의존도를 낮춘 다변화 전략이 안정적으로 유지되고 있다는 평가다.

넷마블은 올해 다수의 신작을 앞세워 성장 흐름을 이어간다는 계획이다. 우선 5월에는 왕좌의 게임: 킹스로드를 아시아 시장에 출시하며, 6월에는 기대작 솔: 인챈트공개를 예고했다.

하반기에도 신작 라인업이 이어진다. 나 혼자만 레벨업: 카르마를 비롯해 샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종, 프로젝트 옥토퍼스, 이블베인, 프로젝트 이지스 등 총 5종의 신규 게임 출시를 준비 중이다.

김병규 넷마블 대표는 “1분기는 주요 신작이 분기 말에 집중 출시되면서 매출 기여가 제한적으로 반영된 시기였지만, 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 성장하며 사업의 기초 체력을 안정적으로 유지했다”고 설명했다.

이어 “글로벌 매출 비중이 79%에 달하는 다변화된 포트폴리오를 기반으로 2분기부터는 신작 매출이 본격 반영되면서 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대한다”고 밝혔다.

또 “올해는 다양한 장르와 글로벌 IP 기반 신작이 순차적으로 출시되는 중요한 시기”라며 “시장 경쟁력을 갖춘 신작을 안정적으로 선보이고 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 동력을 확보하는 데 집중하겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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