경마 황태자 ‘아듀’ 24년 질주 마침표

‘경마 황태자, 마지막 결승선을 넘다.’



2055승, 대상경주 48회 우승, 최우수 기수 10회 수장에 빛나는 ‘경마 레전드’ 문세영(45) 기수가 정든 경주로를 떠났다. 지난 3일 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 열린 제29회 코리안더비를 끝으로 현역 생활을 마무리했다. 문 기수는 오는 7월 조교사로 인생 2막을 시작한다.

문세영 기수가 마지막 경주를 마치고 들어오고 있다.

◆라스트 댄스, 코리안더비



문세영다운 마무리였다. 한국 경마에서 가장 권위 있는 무대 중 하나인 코리안더비를 마지막 경주로 선택했다. 기수로서의 마지막 하루를 승리로 열고, 박수 속에 닫았다. 제1경주에서 ‘파카샤인’과 함께 출전해 우승을 차지하며 마지막 1승을 챙겼다. 이어 경주마 ‘머스킷클리버’와 코리안더비에 나서 6위로 결승선을 통과했다.



경주 후 인터뷰는 김려진 한국마사회 아나운서가 맡았다. 문 기수와 김 아나운서는 렛츠런파크에서 사랑을 키웠고, 2009년 부부의 연을 맺은 ‘경마 커플’이다. 문 기수가 그동안 얼마나 많은 땀을 흘렸는지 누구보다 잘 아는 김 아나운서는 “스스로 수고했다는 말을 해달라”고 물었다. 이에 문 기수는 “기수로서 하루하루 후회 없는 경주를 하기 위해 노력했다. 정신 차리고 경주에 임해야 한다는 압박감만 줬지 칭찬을 해준 적이 없었다”며 “오늘만큼은, 정말 열심히 달렸고 수고했다고 얘기해주고 싶다”고 전했다.



이어 문 기수는 팬을 향해 “기수라는 직업이 고독하다고 생각했다. 그런데 뒤를 돌아보면 항상 경마팬들이 있었다”며 “비가 오나 눈이 오나 팬들의 응원이 있었기에 그동안 버텨올 수 있었다. 이제 리딩자키라는 기억을 잊어버리고, 밑바닥부터 새롭게 올라가겠다”고 눈시울을 붉혔다.



◆태권도 소년에서 경마 황태자로



경남 밀양의 4남매 막내로 자란 그는 고교 시절 내내 태권도복을 입었다. 당시 체육 선생님은 경마 기수 시험에 응시해보는 것이 어떠냐고 권유했다. 이 우연이 한국 경마의 역사를 송두리째 바꿔놨다.



2001년 7월6일 구 경마교육원 20기로 경주로에 처음 선 문 기수는 데뷔 초부터 범상치 않았다. 2003년 역대 최단기간 100승을 채우더니 2008년에는 연간 최다승 기록까지 갈아치웠다. 2014년에는 박태종 기수가 2004년에 세운 1000승 기록을 10년 만에 깨트렸다. 박태종 기수가 데뷔 6150일 만에 이룬 기록을, 문 기수는 4789일 만에 달성하며 1361일을 단축했다. 당시 그는 “결코 혼자서 해낸 일이 아니다. 마방 식구들 모두 감사하게 생각한다”며 주변을 먼저 챙겼다.



◆한국경마의 전설이 되다



2021년 한국경마 98년 역사 속 15번째 영예기수로 헌액됐다. 15년 경력·800승의 기본 조건 위에, 조교사·동료 기수·심판·팬이 함께 평가하는 다면적 품성 심사를 통과해야 하는 자리였다. 성적만이 아닌 사람됨으로 인정받았다는 의미다. 헌액 당시 그는 “영예기수는 기수로서 마지막 관문이라 생각한다. 기수로서 성공한 삶이라 말할 수 있을 것 같아 기쁘다”고 전했다. 경마계 관계자들이 그가 ‘황태자’라는 별명을 오래 유지할 수 있었던 이유를 성적보다 태도에서 찾는 것은 이 때문이다.



지난해 3월29일에는 하루 4승을 몰아치며 한국 경마 역사상 두 번째 통산 2000승 고지를 밟았다. 24년간 꾸준히 경주로를 질주한 것도 대단하지만, 오랜 기간 정상급 실력을 유지했다는 것 자체만으로도 레전드라고 불리기에 충분하다. 은퇴 시점 기준 통산 성적은 9615전 2055승으로, 역대 최다승 보유자 박 기수(2249승)에 이은 역대 두 번째 기록이다. 대상경주 48회 우승, 최우수 기수 10회 수상이라는 족적은 남겼다. 지난해 은퇴한 박태종 기수에 이어 한국경마의 전설이 경주로를 떠났다. 그의 이름은 이미 한국 경마의 대명사가 됐다.

문세영 기수가 경주 직후 사인을 하고 있다.

◆황태자와 함께 질주한 명마들



2012년 코리안더비를 함께 제패한 ‘지금이순간’부터 ‘청담도끼’, ‘문학치프’, ‘어마어마’, ‘심장의고동’, ‘라온더파이터’까지 수많은 명마들이 문 기수의 손을 거쳐 결승선을 넘었다. 특히 2022년 코리아 스프린트는 특별하다. 일본의 강호 ‘랩터스’가 우승을 굳히려던 마지막 직선 주로에서 문 기수는 어마어마와 함께 그 틈을 비집고 들어가 역전승을 이끌었다. 한국 기수 최초의 국제등급 대상경주 우승이었다.



2024년에는 8세의 노장 ‘심장의고동’과 함께 두바이 메이단 경마장으로 날아갔다. 두 차례의 원정을 마치고 돌아온 그는 “뛰어난 인프라를 바탕으로 치열한 경쟁이 펼쳐지는 두바이 경마를 경험하며 부러움과 자신감을 동시에 얻을 수 있었다. 동료 기수들도 도전을 이어갔으면 좋겠다”며 자신의 해외 원정을 후배들을 향한 격려로 마무리했다.



◆다시 출발선에 서다



지난해 12월 경주 중 연쇄 낙마 사고로 흉추 골절 진단을 받았다. 치료 후 재활을 준비했으나 기수로서의 신체가 쉽게 돌아오지 않았다. 긴 고민 끝에 스스로 채찍을 내려놓기로 했다. 그는 “부상으로 떠나게 됐지만, 박수칠 때 떠날 수 있어 만족한다”며 “조교사로서 백지 위에 새로운 그림을 그릴 설렘이 크다”고 미소 지었다.



오는 7월 그는 신인 조교사로 다시 경마장에 선다. 경주로 위에서 말의 숨결을 온몸으로 읽어온 24년의 감각이 마방에서 다시 태어날 예정이다. 한국마사회는 다음달 공식 은퇴 기념행사를 개최할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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