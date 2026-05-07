‘심우면 연리리’ 이수경·이진우, 모자갈등 극복할까…“전환점 맞이한다”

‘심우면 연리리’ 이진우가 이수경에게 자신의 진심이 담긴 편지를 전한다.

7일 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 7회에서는 성가(家)네 모자 조미려(이수경 분)와 성지천(이진우 분)이 위태로운 분위기 속에서 마을 주민들을 마주한다.

앞서 첫째 아들이 의대생이라는 사실에 큰 자부심을 품어왔던 조미려는 성지천이 학교 급식실에서 아르바이트하는 모습을 목격하고 혼란에 빠졌다. 성지천이 의대를 자퇴했다는 소식까지 접한 그녀는 충격에 쓰러지고 말았고, 좀처럼 좁혀지지 않는 모자간 갈등이 어떤 방향으로 흘러갈지 집중됐다.

이날 방송에서는 조미려가 성지천과 함께 남혜선(남권아 분)의 미용실을 찾는다. 성지천은 엄마의 돌발 행동에 당혹감을 감추지 못하는 반면 조미려는 남혜선과 이선자(이선희 분) 앞에서 아들을 자랑하며 애써 밝은 미소를 지어 보인다. 조미려가 성지천과 함께 동네 투어에 나선 이유는 무엇일지 궁금증을 일으킨다.

성지천은 조미려에게 자신의 진심이 담긴 편지 한 통을 건넨다. 이를 읽는 조미려의 표정이 의미심장한 만큼 이 편지가 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 시선을 모은다.

‘현대판 로미오와 줄리엣’으로 불리는 성지천과 임보미(최규리 분) 관계에도 적신호가 켜진다. 두 아버지의 갈등 속에서도 서로의 마음을 확인하며 연애를 시작한 두 사람. 그러나 성지천은 조미려의 공황 장애가 자신 때문이라 자책하며 흔들리고, 임보미 역시 달라진 그의 모습에 복잡한 감정을 드러낸다. 인생에 있어 선택의 기로에 선 성지천이 가족과 사랑 사이에서 어떤 결정을 내릴지 주목된다.

제작진은 “이번 회에서는 의대 자퇴를 둘러싸고 깊어지는 조미려와 성지천 모자의 갈등이 어떤 전환점을 맞이할지, 그 감정의 흐름을 지켜봐 주시기 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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