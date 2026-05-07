윤은혜, LA서 드러난 완벽 각선미…여전한 몸매 관리 [스타★샷]

사진 = 윤은혜 SNS 계정

가수 겸 배우 윤은혜가 LA에서의 여유로운 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.

윤은혜는 7일 자신의 SNS에 “LA에서 운동하기. 그리고 커피 한 잔”이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

사진 = 윤은혜 SNS 계정

사진 = 윤은혜 SNS 계정

공개된 사진 속 윤은혜는 크롭톱과 짧은 팬츠를 매치한 운동복 차림으로 편안하면서도 스타일리시한 분위기를 연출했다. 선글라스와 모자를 활용한 감각적인 패션도 시선을 사로잡았다.

특히 군살 없는 늘씬한 몸매와 탄탄한 각선미가 돋보이며 건강미 넘치는 매력을 발산했다. 운동 후에는 지인과 함께 카페를 찾아 여유로운 시간을 보내는 모습도 담겨 팬들의 관심을 모았다.

한편 윤은혜는 1999년 베이비복스로 데뷔했으며, 이후 드라마 ‘궁’, ’커피프린스 1호점’, ‘아가씨를 부탁해’, ‘보고싶다’ 등에 출연하며 배우로도 큰 사랑을 받았다. 현재는 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]