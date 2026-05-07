하스스톤, ‘아제로스의 복원’ 출시…직업별 전략 강화

하스스톤 아제로스의 복원 출시. 블리자드 엔터테인먼트 제공

직업별 전략 강화에 초점을 맞춘 새로운 카드 세트가 블리자드 엔터테인먼트의 카드 게임 하스스톤(Hearthstone)에 추가됐다. 기존 미니 세트와 달리 특정 직업에 집중한 대규모 카드 구성을 처음 도입하며 플레이 스타일 변화에 나섰다.

블리자드는 35.4 패치와 함께 하스스톤 최초의 직업 세트인 ‘아제로스의 복원(The Restoration of Azeroth)’을 출시했다고 7일 밝혔다.

직업 세트는 특정 직업 전용 신규 카드들을 중심으로 구성되는 콘텐츠다. 모든 직업에 소규모 카드를 나눠 제공했던 기존 미니 세트와는 다르다. 한 번에 4개 직업에 집중해 보다 영향력 있는 카드와 전략 요소를 추가하는 방식이 특징이다. 블리자드는 연간 세 차례에 걸쳐 총 12개의 직업 세트를 순차적으로 선보일 계획이다.

이번 아제로스의 복원에서는 드루이드, 사냥꾼, 성기사, 마법사 등 4개 직업이 먼저 대상이 됐다.

드루이드 세트는 긴 호흡의 운영 전략에 초점을 맞췄으며, 나중에 강력한 결실을 맺는 주문과 하수인을 조합하는 것이 특징이다. 일례로 대표 카드인 주름투성이 자연교감자는 특정 턴 동안 하수인을 내지 않는 플레이에 보상을 제공한다.

사냥꾼은 동료 야수와의 유대 강화를 중심으로 설계됐다. 이용자는 게임 진행 과정에서 야수를 성장시키고 진화시키며 후반 전투력을 끌어올릴 수 있다. 애완동물 길들이기 카드를 활용하면 보다 강력한 야수를 확보할 수 있으며, 성장한 야수들은 후반부 핵심 전력으로 활용된다.

성기사 세트는 병력 운영과 전장 장악에 중점을 둔다. 은빛 성기사단 신병을 강화해 작은 하수인으로 이루어진 전장을 막강한 군대로 바꾸는 방식이다. 병력 소집으로 전장을 채운 뒤 용기를 불어넣는 칼날로 전력을 강화하고, 구원자 아라토르를 통해 공격 흐름을 이어갈 수 있도록 설계됐다.

마법사 직업 세트에는 시간이 지날수록 강화할 수 있는 강력한 주문인 지맥이 추가된다. 신규 카드들은 지맥의 위력을 높이거나 비용을 줄이고 반복 발동 효과를 낼 수 있다. 이를 통해 카드를 효율적으로 운용하고 장기적인 전략을 수립할 수 있다.

블리자드는 이번 직업 세트 도입을 통해 기존 메타에 새로운 변화를 줄 것으로 기대하고 있다. 특정 직업의 핵심 전략을 보다 깊게 강화하면서 플레이 스타일 차별화를 확대하겠다는 설명이다. 올해 각 확장팩 출시 이후 추가 직업 세트를 순차적으로 선보이며 콘텐츠 업데이트를 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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