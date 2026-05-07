시흥 웨이브파크서 열리는 IUPC 2026, 16일 본선 경기…시민 무료 초청

사진=IUPC

세계적인 수중 예술과 퍼포먼스를 한자리에서 만날 수 있는 글로벌 이벤트 ‘IUPC 2026(International Underwater Performance Championship 2026)’이 오는 5월 14일부터 16일까지 3일간 시흥 거북섬 웨이브파크 블루홀 라군에서 성대하게 개최된다고 7일 밝혔다.

‘IUPC 2026’은 머메이드 퍼포먼스를 중심으로 수중 예술과 스포츠를 결합한 국제 챔피언십으로, SOLO, DUO, TEAM 부문에서 세계 각국 정상급 아티스트와 선수들이 참여해 수준 높은 경연을 펼칠 예정이다. 참가자들은 수심 6m 이상의 잠수 능력을 요구받는 어드밴스드 수준 이상의 실력을 갖춘 이들로 구성돼, 한층 완성도 높은 무대를 선보일 것으로 기대된다.

대회는 5월 14일 뮤즈 선발대회를 시작으로 15일 최종 리허설, 16일 본선 경기 및 시상식으로 이어지는 3일간의 일정으로 진행된다. 총상금 400만원이 걸린 이번 대회는 글로벌 수중 퍼포먼스 아티스트들의 치열한 경쟁과 수준 높은 무대를 예고하고 있다.

특히 세계적인 수중 퍼포먼스 아티스트 ‘Hydro Man’의 참여는 이번 대회의 하이라이트로 꼽힌다. 그는 2024년 이탈리아에서 기네스 세계기록을 수립한 인물로, 대표작 ‘Invisible Staircase’를 통해 국제적인 주목을 받아왔다. 이번 행사에서는 오프닝 퍼포먼스와 함께 공식 심사위원으로 참여해 대회의 위상을 한층 끌어올릴 전망이다.

또한 이번 행사는 단순한 경연을 넘어 영상 콘텐츠와 라이브 스트리밍이 결합된 프리미엄 문화 콘텐츠로 제작된다. 영화 ‘정글의 법칙’ 메인 감독 출신 노정훈 감독이 참여해 전 과정을 고퀄리티 영상으로 담아내며, 유튜브 실시간 중계와 고속 카메라 슬로모션 촬영, 비하인드 메이킹 영상 등을 통해 현장의 감동을 전 세계에 생생히 전달할 예정이다.

무엇보다 주최 측은 더 많은 관람객과 수중 예술의 감동을 나누기 위해 대회 기간 중 5월 16일 본선 경기를 전면 무료 개방하기로 결정했다. 이에 따라 관람객 누구나 웨이브파크 블루홀 라군에 무료로 입장해 국내 최초로 펼쳐지는 머메이드 및 테일 프리 퍼포먼스를 가까이에서 관람할 수 있다.

단, 행사 관람객 동선은 일반 웨이브파크 이용객과 구분해 별도로 운영되며, 구체적인 입장 절차 및 관람 안내는 추후 바다이브 공식 홈페이지 및 인스타그램을 통해 공지될 예정이다.

이번 IUPC 2026은 바다이브와 인천광역시 수중·핀수영협회가 공동 주최하고 국제수중예술협회(IUA)가 주관하는 글로벌 프로젝트로, 수중 예술 문화의 대중화와 국제 교류 확대의 새로운 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

대회 관계자는 “IUPC 2026은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 수중 예술의 새로운 패러다임을 제시하는 무대가 될 것”이라며 “많은 시민들이 현장을 찾아 세계적인 퍼포먼스를 직접 경험하길 바란다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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