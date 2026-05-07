‘2026 발라드림 페스티벌’ 6월 11일 개최

사단법인 한국싱어송라이터협회가 주최·주관하는 ‘2026 발라드림 페스티벌’이 오는 6월 11일 오후 3시 40분부터 서울 마포구 홍대 레드로드 R1에서 열린다. 이번 행사는 발라드 가수와 인디 뮤지션들이 함께 참여하는 음악 축제로 마련됐다. 서울시 지원사업의 일환으로 진행된다.

공연에는 김기태, 이병찬을 비롯해 이고은, 어텀, 고양이용사, 수니인바이츠, 동주골, 홍성현, 이용민, 블루퍼피, 사운드힐즈, 고요울, 김비, 강예영, 성해빈 등 총 15팀이 참여한다. 다양한 장르와 스타일을 지닌 아티스트들이 릴레이 공연을 펼치며 관객들에게 폭넓은 음악 경험을 제공할 예정이다.

특히 공모 프로그램 ‘제2회 숨은 명곡을 찾아라’를 통해 선발된 성해빈이 참여해 의미를 더한다. 그의 무대는 신예 발굴이라는 이번 사업의 취지를 잘 보여준다.

한국싱어송라이터협회는 2010년 설립 이후 싱어송라이터의 창작 지원과 신예 발굴, 국내외 교류사업을 통해 음악 생태계 활성화에 기여해 왔다. 이번 페스티벌 역시 그 연장선에서 기획된 행사로, 다양한 음악적 교류의 장을 제공할 것으로 기대된다.

공연과 관련된 자세한 일정과 정보는 협회 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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