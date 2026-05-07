효연, “20년째 월세 0원”…50평 숙소 혼자 쓰는 ‘SM 터줏대감’ [TV핫스팟]

효연이 20년 동안 숙소에서 생활하고 있다고 밝혔다. 출처=‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 342회 방송 캡처

걸그룹 소녀시대 멤버 효연이 데뷔 후 20년 동안 변함없이 숙소 생활을 이어오고 있다고 밝혀 화제다.

지난 6일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 소녀시대의 새 유닛 ‘효리수(효연, 유리, 수영)’가 출연해 입담을 과시했다. 이날 방송에서는 내년 데뷔 20주년을 앞둔 소녀시대의 근황과 함께 멤버 효연이 여전히 숙소에 홀로 남아 생활 중이라는 사실이 공개됐다.

효연은 숙소에 남게 된 배경에 대해 “특별한 의도가 있었던 것은 아니다. 그냥 아무 생각 없이 살다 보니까 멤버가 한 명, 두 명 다 알아서 나갔다”라며 재치 있게 설명했다. 이어 “약 50평 규모의 숙소를 넓게 사용하고 있다”고 덧붙이며 소속사에 대한 만족감을 드러냈다.

특히 효연은 숙소 비용과 관련해 “월세처럼 내는 건 없다. 전 최선을 다하면 된다. 회사와 윈윈(Win-win)하고 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 MC 유재석이 “시집간 딸들을 보낸 어머니 같다”고 평하자 효연은 “내가 다 내보냈다. 이러다 맨 마지막까지 안 나가는 게 아닐지 모르겠다”고 너스레를 떨며 현장을 폭소케 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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