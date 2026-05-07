스타디엠코퍼레이션, 임직원 체육대회 마무리…격투기 선수 명현만 참석

사진=스타디엠코퍼레이션

스타디엠코퍼레이션이 임직원 체육대회를 마무리했다.

로컬광고 전문기업 스타디엠코퍼레이션(SDM)이 임직원 화합과 조직 소통 강화를 위한 대규모 체육대회를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 체육대회는 부천 지역 종합 운동장에서 진행됐으며 현장 부서를 포함한 임직원들이 함께 참여해 다양한 프로그램과 팀별 경기로 소통하는 시간을 가졌다.

㈜스타디엠코퍼레이션은 현재 티맵 광고, 티머니GO 광고, 골프존 광고, 맘스다이어리 광고, 스타마이샵 등 다양한 로컬 광고 플랫폼 운영을 기반으로 성장하고 있는 로컬광고 전문기업으로, 최근에는 자체 운영체계인 ‘S-LCM’을 기반으로 조직 운영 및 광고 운영 효율화를 강화하고 있다.

사진=스타디엠코퍼레이션

행사 현장에서는 단순 체육 활동을 넘어 임직원 참여형 특별 이벤트도 함께 진행됐다. 특히 격투기 선수 명현만이 현장에 참석해 팔씨름 이벤트와 로우킥 체험 프로그램 등을 진행하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 임직원들은 자유롭게 참여하며 웃음과 응원이 이어지는 등 높은 호응을 보였다.

또한 부서별 단합 경기와 레크리에이션 프로그램, 현장 이벤트 등이 함께 운영되며 조직 간 교류와 소통의 시간을 확대했다. 회사 측은 “빠르게 성장하는 조직일수록 구성원 간 호흡과 조직 문화가 중요하다고 판단해 이번 체육대회를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 임직원들이 함께 성장할 수 있는 기업 문화를 지속적으로 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 스타디엠코퍼레이션은 로컬 광고 시장 내 다양한 플랫폼 운영 경험과 현장 중심 운영 시스템을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있으며 조직문화 강화와 인재 중심 경영에도 지속적으로 투자하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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