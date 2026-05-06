LG에겐 잔인했던 어린이날…문보경·최원영, 동시 이탈

사진=뉴시스

또, 부상 악재다.

프로야구 LG의 한숨이 깊어진다. 주축 자원 둘이 자리를 비운다. 6일 잠실 두산전을 앞두고 문보경과 최원영 등을 1군 엔트리서 말소했다. 병원 검진 결과 각각 왼쪽, 오른쪽 발목 인대 손상 소견을 받은 것으로 알려졌다. LG 관계자는 “문보경은 복귀까지 4~5주, 최원영은 7~8주 정도가 필요할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

안타까운 장면이 5일 경기서 나왔다. 문보경은 4회 초 수비 때 안재석의 땅볼을 처리하는 과정에서 부상을 입었다. 공을 밟아 왼쪽 발목이 꺾었다. 극심한 통증을 호소, 구급차를 타고 급히 병원으로 이동했다. 최원영은 7회 말 1사 1,3루서 송찬희의 대주자로 투입됐다. 견제구에 귀루하는 과정에서 오른쪽 발목을 다쳤다.

안 그래도 부상 악재가 많은 LG다. 이미 선발투수 요니 치리노스와 손주영, 마무리 유영찬이 전력에서 이탈해 있는 상황. 4번 타자 문보경과 대주자요원 최원영까지 빠지게 됐다. 문보경은 올 시즌 30경기서 타율 0.310, 3홈런 19타점 등을 기록 중이다. 최원영은 25경기서 알토란같은 활약을 펼쳤다. 타율 0.143, 7득점 4도루 등을 마크했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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