안유진, 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’서 특별한 탐험…“팝업스토어 매력에 푹”

안유진이 30일 오후 성수동 '순하리찐 아일랜드’ 팝업스토어를 방문해 입구에서 손을 흔들며 포즈를 취하고 있다. 사진=롯데칠성음료 제공

그룹 아이브(IVE)의 안유진이 30일 서울 성수동 스테이지 엑스 성수 52에 마련된 롯데칠성음료의 ‘순하리 진(津) 팝업 스토어: 순하리찐 아일랜드’에서 다채로운 프로그램을 직접 체험했다고 6일 밝혔다.

오는 5월 10일까지 진행되는 ‘순하리찐 아일랜드’는 순하리 진의 강점과 생산 방식을 하나의 모험담처럼 엮어낸 체험 중심의 공간이다. 전체 공간은 ▲자르지 않았섬 ▲꽁꽁 얼었섬 ▲찐하게 우렸섬 ▲설탕 뺐섬 등 4개의 독립된 섬으로 꾸며져 방문객들에게 이색적인 즐거움을 제공하고 있다.

안유진이 30일 성수동 ‘순하리찐 아일랜드’를 방문해 설탕을 빼 한결 가벼워진 ‘순하리 진’의 제로 슈거 컨셉을 표현한 헬륨 풍선을 들고 포즈를 취하고 있다. 롯데칠성음료 제공

이날 현장에서 안유진은 각각의 테마 구역을 순서대로 돌며 순하리 진 특유의 진한 맛이 만들어지는 원리와 과정을 상세히 확인했다. 탐험의 끝부분에서는 경품 추첨 행사에 동참하고 미션 완수를 상징하는 ‘탐험가 ID 카드’를 만드는 등 팝업 스토어의 재미 요소를 누렸다.

현장을 찾는 일반 관람객 역시 안유진과 똑같은 동선을 따라 움직이며 브랜드의 메시지를 직접 경험할 수 있다. 본인만의 커스텀 인증 카드 발급과 풍성한 사은품 증정 등 참여 기회가 열려있다고 브랜드 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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