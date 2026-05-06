스튜디오미르, 버추얼 아이돌 ‘B:DAWN’ 론칭

스튜디오미르, 버추얼 아이돌 그룹 ‘비던’ 공식 론칭. 사진=스튜디오미르

버추얼 아이돌 비던이 출격한다.

글로벌 애니메이션 제작사 스튜디오미르(대표 유재명)가 자회사 두리엔터테인먼트를 통해 버추얼 아이돌 그룹 ‘B:DAWN(비던)’을 공식 론칭하고 애니메이션 기반 캐릭터 IP 사업 확장에 나선다고 6일 밝혔다.

두리엔터테인먼트는 6일 오후 비던의 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’ 뮤직비디오를 공개하고 같은 날 네이버 라이브 스트리밍 플랫폼 치지직을 통해 온라인 데뷔 쇼케이스를 진행한다. 이번 쇼케이스를 통해 비던은 음악과 퍼포먼스, 세계관을 결합한 버추얼 아이돌 IP로서의 정체성을 처음 공개한다.

비던은 기존 버추얼 아이돌과 달리 애니메이션 기반 서사와 세계관을 중심으로 구성된 캐릭터 IP 프로젝트로 기획됐다. 애니메이션 팬이 먼저 캐릭터와 세계관에 접근하고 이후 음원, 영상, 라이브 콘텐츠, 팬 커뮤니케이션으로 확장되는 구조를 목표로 한다.

스튜디오미르는 글로벌 OTT 및 콘텐츠 파트너사들과의 협업 경험을 바탕으로 비던을 애니메이션과 음악 팬덤을 연결하는 IP 모델로 발전시킬 계획이다.

데뷔곡 ‘범(BEOM)’은 세계관 설정과 캐릭터 콘셉트를 반영한 곡으로 프로젝트 방향성을 보여주는 콘텐츠로 구성됐다. 향후 멤버별 서사, 세계관 콘텐츠, 숏폼 영상, 팬 소통 콘텐츠 등이 순차적으로 공개될 예정이다.

스튜디오미르는 이번 프로젝트를 통해 기존 애니메이션 제작 중심 사업에서 자체 IP 기획·제작·운용 및 글로벌 유통까지 사업 범위를 확장한다. 북미 시장을 중심으로 팬층을 넓히고, 애니메이션과 음악, 캐릭터 콘텐츠를 연계한 IP 사업 구조를 강화한다는 방침이다.

스튜디오미르 관계자는 “비던은 애니메이션 스토리텔링과 캐릭터 IP 역량을 기반으로 기획된 프로젝트”라며 “콘텐츠와 팬덤이 연결되는 구조를 통해 새로운 IP 확장 방식을 시도할 것”이라고 말했다.

“애니메이션과 음악, 캐릭터 콘텐츠를 함께 활용한 사업 모델을 바탕으로 글로벌 시장으로의 IP 확장을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]