남보라, 6월 출산 앞두고 아기 선물 인증…행복한 예비맘 근황

사진 = 남보라 SNS 계정

배우 남보라가 출산을 앞두고 지인들에게 받은 선물을 공개하며 설렘 가득한 근황을 전했다.

남보라는 지난 5일 자신의 SNS에 여러 장의 아기 옷 사진을 올리며 근황을 공유했다.

먼저 그는 지인의 선물에 대해 “진짜 귀엽네♥”라며 만족감을 드러냈다. 공개된 아기 옷은 하늘색 스트라이프와 밝은 톤의 디자인에 동물 캐릭터 패턴이 더해져 눈길을 끌었다.

이어 방송 작가에게 받은 아기 옷과 손싸개 세트도 함께 공개한 남보라는 “또 잊지 않고 챙겨주신 작가님, 감사합니다”라며 고마운 마음을 전했다.

앞서 지난 1일 만삭 화보를 공개했던 그는 “이제 진짜 얼마 안 남았다. 아기가 점점 내려오는 게 느껴지고 배도 더 불러온다”고 출산이 가까워진 근황을 전한 바 있다. 또한 태명을 언급하며 “콩알아 얼른 만나자”라고 애정을 드러내기도 했다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 두 사람은 봉사활동을 계기로 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 이후 지난해 12월 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’을 통해 임신 사실을 공개하며 많은 축하를 받았고, 오는 6월 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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