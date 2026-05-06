쿠기, 백예린과 특급 시너지…6일 신곡 ‘스턱’ 발매

아티스트 쿠기(Coogie)와 ‘음색 깡패’ 백예린이 뭉쳤다.

소속사 두오버엔터테인먼트 측은 6일 쿠기가 이날 오후 6시 디지털 싱글 ‘Stuck (Feat. 백예린)(스턱)’을 공개한다고 밝혔다.

‘Stuck (Feat. 백예린)’은 헤어진 뒤의 그리움을 쿠기만의 언어로 표현한 곡이다. 피처링에는 가수 백예린이 참여해 특유의 분위기를 더했고, 프로듀서 Lil Moshpit(릴 모쉬핏)이 프로듀싱에 힘을 보태며 곡의 완성도를 높였다.

지난해 발매한 ‘AFTER UPSET(애프터 업셋)’ 이후 약 8개월 만에 컴백이다. ‘쿠기표 이별송’으로 리스너 감성 정조준에 나서며 그만의 폭넓은 음악 스펙트럼을 다시 한번 입증할 전망이다.

앞서 쿠기는 비디오 티저들을 순차적으로 오픈하며 궁금증을 높인 바 있다. 비디오 티저 속에는 연인의 다정한 한때를 연상케 하는 쿠기의 모습과 백예린의 웃음소리가 담겨 베일을 벗을 뮤직비디오를 향해서도 기대감이 높아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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