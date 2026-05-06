“댕댕이도 냉면·빙수 먹어요”… 이마트 몰리스, 반려견용 여름 별미 출시

이마트 몰리스에서 출시한 반려견용 냉면 제품 이미지. 이마트 제공

“이마트에서 냉면이랑 빙수 샀다, 우리 댕댕이 것도!”

이마트의 반려동물 브랜드 몰리스가 여름을 앞두고 반려견 전용 빙수와 냉면을 출시한다고 6일 밝혔다. 반려견이 먹을 수 있는 건강한 식재료를 바탕으로 여름철 대표 먹거리 냉면과 빙수 콘셉트를 적용해서 개발한 이색 펫푸드다.

오는 7일부터 온라인, 8일부터 오프라인 매장에서 구매 가능한 이번 반려견 여름 간식 3종은 ‘물냉면’, ‘비빔냉면’, ‘멍빙수'로 구성됐다.

물냉면은 황태 육수를 베이스로 흑미, 쌀가루 등을 활용한 면에다가 양배추, 아스파라거스, 코코넛 같은 고명을 더했다. 비빔냉면은 고구마, 비트 등을 써서 빨간 비빔장 소스를 구현했다.

멍빙수는 닭가슴살, 락토프리 우유 등으로 얼음 모양을 만들고, 캐롭과 흰 강낭콩으로 팥 모양을 구현했다. 알레르기 걱정 없이 시원하게 즐길 수 있는 이색 건강식. 3종 모두 방부제나 합성 보존제가 들어가지 않은 것도 특징이다.

이마트 몰리스에서 출시한 반려견용 팥빙수 제품 이미지. 이마트 제공

이번 신제품은 내일부터 이마트 앱 ‘오더투홈’을 통해 , 모레부터는 이마트 및 스타필드 내 몰리스 전문점에서 만나볼 수 있다.

김성근 몰리스 팀장은 “펫 라이프스타일 시장이 반려동물과 사람과 함께 건강하고 행복하게 살아가는 방향으로 진화 중”이라며 “앞으로도 반려가족의 건강과 행복을 채워줄 수 있는 몰리스만의 상품을 개발하겠다”고 말했다.

한편 몰리스는 지난달 반려동물 매출을 분석한 결과, 케이크, 디저트 등 반려동물 간식은 전년대비 13.3% 신장했고, 유모차 등 산책용품은 25.1%, 반려동물 전용 침구류는 27.7% 확대됐다고 밝혔다.

아울러 지난 2월 이마트가 선보인 반려견 전용 두바이 쫀득 쿠키 ‘멍쫀쿠’와 ‘반려견 떡국’은 완판됐고 지난달 까사미아가 출시한 ‘캄포 펫쿠션’도 큰 인기를 끌었다고 덧붙였다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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