타이어뱅크, 5월 특별보상판매 실시

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크가 최근 중동 정세에 따른 고유가와 고물가에 따른 소비자 부담을 완화하기 위해 지원책을 마련했다.

타이어뱅크는 31일까지 전국 매장 타이어 교체 고객을 대상으로 ‘5월 한정 특별 보상판매’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

가성비와 품질 좋은 타이어 공급으로 많은 소비자들의 주목을 받고 있는 타이어뱅크가 이번 프로모션을 통해 그동안의 소비자 사랑에 보답하기 위해 마련한 상생책이다.

이번 프로모션은 소비자들의 차량 유지비 부담을 더는 데 도움을 주는 것이 핵심이다. 기존에 진행 중이던 1본당 5000원 보상에서 1만원으로 확대했다. 이달 말까지 타이어뱅크 매장에서 타이어 교체시 마모 상태나 파손 여부 등과 관계없이 새로 교체하는 타이어 개수만큼 본당 1만 원의 보상 혜택을 즉시 받을 수 있다.

회사 관계자는 “전쟁 위기 속 고유가 여파로 깊은 시름에 빠진 국민들의 부담을 조금이나마 줄여보고자 특별보상판매를 준비했다”며 “5월 한정으로 진행되는 특별보상판매를 통해 많은 고객이 안전한 주행 환경을 확보하고 경제적 혜택도 누리길 바란다”고 말했다.

이번 특별 보상판매와 각종 프로모션 관련 자세한 내용은 타이어뱅크 홈페이지를 참고하면 된다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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