3D 두꺼비 심볼·한글로고… 전면 리뉴얼 마친 ‘올뉴진로’ 등장

하이트진로가 소주 브랜드 ‘진로’를 전면 리뉴얼한 ‘올뉴진로’를 선보인다.

하이트진로는 6일 변화하는 소비자 취향에 맞춰 진로의 주질과 패키지 디자인, 브랜드 캠페인을 새롭게 정비한 올뉴진로를 출시한다고 밝혔다.

이번 리뉴얼은 젊은 소비층을 겨냥해 진로의 트렌디한 이미지를 강화하기 위한 프로젝트다. 하이트진로는 앞서 지난 2월 진로의 주질을 개선해 기존보다 깔끔한 맛을 강조했다. 이어 패키지 디자인을 바꾸고, 콘텐츠 협업을 더해 브랜드 접점을 확대한다는 계획이다.

올뉴진로 패키지는 진로의 상징인 스카이블루 병과 블루 라벨을 유지하면서도 두꺼비 캐릭터와 브랜드명을 보다 직관적으로 드러냈다. 기존 두꺼비 심볼은 3D 캐릭터 형태로 라벨에 적용했으며, 한자로 표기하던 브랜드 로고는 현대적인 서체의 한글 로고로 바꿨다.

하이트진로는 리뉴얼 출시에 맞춰 ‘세상의 모든 음식과도 잘 어울리는 진로’를 콘셉트로 한 신규 캠페인도 진행한다. 캠페인에는 ‘흑백요리사2’ 우승자인 최강록 셰프가 참여한다. 최 셰프와 두꺼비 캐릭터가 진로와 어울리는 다양한 안주 조합을 소개하는 방식이다. 캠페인 콘텐츠는 6일부터 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 공개된다.

리뉴얼 패키지가 적용된 올뉴진로는 이달부터 전국 일반 음식점과 주점, 마트, 편의점 등에 순차적으로 공급된다.

출시 기념 현장 프로모션도 마련된다. 하이트진로는 전국 대학가와 주요 상권을 중심으로 소비자 이벤트를 진행할 예정이다. 최근 젊은 층 사이에서 부적형 굿즈가 인기를 끄는 흐름을 반영해 ‘두꺼비 부적 키링’도 제작해 증정한다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “더 깔끔한 맛과 디자인으로 완성된 올뉴진로가 국내 소주시장에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다”며 “MZ세대 인기 소주 브랜드로 자리 잡은 만큼 앞으로도 차별화된 마케팅 활동을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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