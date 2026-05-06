英 마리끌레르, K-재생시술 주목… ‘메타셀’ 조명

자가 유래 재생 솔루션 ‘메타셀(Meta Cell Technology)’이 영국 패션·뷰티 매거진 마리끌레르 UK에 소개됐다.

메타셀은 최근 마리끌레르 UK가 다룬 ‘K-에스테틱의 부상(The Rise of K-Aesthetics)’ 관련 기사에서 한국의 재생 기반 피부 시술 사례 중 하나로 언급됐다.

해당 기사에서는 한국 에스테틱 시장에서 주목받는 재생 중심 시술 흐름을 조명했다. 이 과정에서 메타셀은 외부 성분을 주입하는 방식과 달리 개인의 혈액을 활용해 성장인자와 엑소좀 활성화를 유도하는 접근법으로 소개됐다.

마리끌레르 UK는 메타셀이 피부 세포 간 커뮤니케이션과 재생 반응을 촉진하는 구조에 주목했다. 또 피부 컨디션 회복과 개선 효율을 높이는 방식으로 활용될 수 있다는 점을 설명했다. 피부 톤과 질감, 탄력 등 전반적인 피부 상태가 점진적으로 개선될 수 있다는 특징도 함께 다뤘다.

메타셀은 자가 엑소좀과 성장인자, 세포 에너지 활성에 관여하는 ATP 기반 프로그램을 통해 피부 환경 개선을 돕는 재생 솔루션이다. 외부 자극을 최소화하면서 피부 본연의 회복력을 끌어올리는 방향을 지향한다.

메타셀 관계자는 “글로벌 매거진에서 K-재생 시술 흐름을 다루는 과정에서 메타셀이 함께 소개된 것은 의미 있는 일”이라며 “자가 유래 기반 재생 기술에 대한 해외 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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