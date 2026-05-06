아이오아이 전소미·김도연, ‘갑자기’ 도발적 입맞춤

그룹 아이오아이(I.O.I)가 도발적인 무드의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

아이오아이는 6일 0시 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘아이오아이 : 루프(I.O.I : LOOP)’의 타이틀곡 ‘갑자기’ 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.

공개된 영상은 전소미가 김도연에게 다가가 예고 없이 입맞춤을 남기는 파격적인 씬으로 시작해 단숨에 몰입도를 끌어올린다. 거침없는 전소미와 당황한 듯한 김도연의 상반된 모습이 교차하며 강렬한 인상을 남긴다. 한 편의 영화 같은 짧은 시퀀스가 타이틀곡의 묘한 텐션을 극대화한다.

타이틀곡 '갑자기'는 불쑥 밀려드는 그리움의 파동을 섬세하게 그려낸 신스팝 트랙이다. 멤버 전소미가 작사에 참여해 함께 지나온 시간에 대한 진정성과 다시 이어지는 관계의 애틋함을 완성도 높게 풀어냈다. 빠르게 흘러가는 일상 속에서 떠오르는 과거의 기억들을 노래한다. 후반부를 장식하는 몽환적인 아웃트로(Outro) 사운드가 멈춰 있던 감정들을 일깨워 압도적인 여운을 선사하는 곡이다.

‘아이오아이: 루프’는 이들의 굳건한 존재감을 증명할 앨범이다. 다수의 수록곡에 멤버들이 주도적으로 작사·작곡에 이름을 올리며 팀의 견고한 시너지와 한층 짙어진 음악적 역량을 아낌없이 담아냈다.

아이오아이는 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’을 통해 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹이다. 같은 해 5월 가요계에 데뷔해 음악방송 1위와 주요 음원 차트 최상위권을 석권, 단기간에 가요계를 대표하는 걸그룹으로 자리매김했다.

2017년 이후 약 9년 만에 성사된 이번 활동은 아이오아이의 데뷔 10주년을 기념하는 재결합이다. 솔로 가수, 배우, 예능인 등으로 각자의 자리에서 커리어를 쌓아온 멤버들이 다시 아이오아이로 뭉쳤다. 개개인이 축적해 온 경험과 개성이 팀 활동에 어떤 시너지를 만들어낼지도 관심이 모인다.

다만 강미나, 주결경은 예정된 스케줄로 인한 불가피한 사정으로 이번 활동에 참여하지 못하며 아이오아이는 9인 체제로 컴백한다.

아이오아이는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 3집 'I.O.I : LOOP'를 발매한다. 이어 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 아시아 투어 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'의 서울 공연으로 연다. 이후 방콕, 홍콩 등 아시아 전역을 순회하며 글로벌 팬들과 만난다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]