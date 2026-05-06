‘섬총각’ 임영웅, 시즌2로 온다

가수 임영웅이 ‘섬총각 영웅’ 시즌 2로 돌아온다.

6일 소속사 물고기뮤직 측은 “임영웅이 SBS ‘섬총각 영웅’ 시즌 2에 출연한다. 한층 더 확장된 이야기와 새로운 케미로 돌아올 테니 기대해 달라”고 전했다.

‘섬총각 영웅’은 임영웅이 찐친들과 자연 속에서 자급자족하며 살아가는 일상은 담은 리얼 힐링 예능이다. 꾸밈없는 인간미와 보기만 해도 눈이 호강하는 풍경, 음악을 통해 진솔한 교감 등이 어우러지며 호평 받았다.

당시 첫 회부터 마지막 회까지 줄곧 화요 예능 1위 자리를 지키며 비드라마 TV-OTT 검색 반응 3위, 넷플릭스 한국 시리즈 부문 TOP5 진입까지 성공하며 온라인과 방송을 넘나드는 화제성을 입증했다. “고향이 그리워질 때 즈음 섬총각이 찾아오겠습니다”라는 자막으로 시즌 1을 마무리한 만큼, 이번 시즌 2에는 임영웅의 찐친들로 새로운 얼굴이 등장할 예정이다.

제작진에 따르면 시즌2에서는 ‘섬총각 영웅’ 특유의 힐링 감성은 그대로 가져가되, 좀 더 다채로운 관계성과 이야기 구조로 프로그램의 깊이를 확장해나간다.

‘섬총각 영웅’의 새로운 메이트에 대한 궁금증이 높아지는 가운데, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 ‘2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2’를 개최해 영웅시대를 만난다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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