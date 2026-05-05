안지민 vs 김인혜…여성 경정 최강자 주인공은

‘안지민(6기, A2) vs 김인혜(12기, A1)’



여성 경정 최강자를 가리는 메이퀸 특별경정이 오는 13일 미사경정장에서 열린다.



2026년 시즌 초반 흐름을 이끌어온 여성 강자 6인이 한자리에 모여, 경험과 패기의 정면충돌을 예고하고 있다. 현재 등록 선수 137명 가운데 여자 선수는 28명, 이 중 2회차부터 18회차까지 평균 득점 상위 6명에게만 출전 자격이 주어진다. 주인공은 강력한 우승 후보이자 평균 득점 1, 2위를 달리고 있는 안지민과 김인혜를 필두로 이주영(3기, A1), 김지현(11기, A1), 손지영(6기, A2), 박정아(3기, A2)가 보트에 오른다. 말 그대로 ‘여왕 결정전’이다.

안지민

시선은 안지민과 김인혜의 대결에 쏠린다. 2008년 신인왕 및 여왕전에서 정상에 오르며 혜성처럼 등장한 안지민은 18년 동안 여성 경정 선수의 대표주자로 꾸준한 활약을 이어가고 있다. 특히 2017년, 2019년에도 메이퀸 정상에 오르며 통산 3회 우승 기록을 보유하고 있다. 이는 이번 특별경정에 출전하는 손지영과 함께 대회 최다 우승 타이기록이기도 하다. 풍부한 대상경주 경험과 검증된 승부 근성이 위협적이다.

김인혜

이에 맞서는 김인혜도 주목받고 있다. 김인혜는 평균 득점 6.527778로 전체 18위, 여성 경정 선수 가운데 1위에 올라 있다. 안지민(6.458333·19위)보다 높다. 다만 이번 특별경정이 2회차부터 점수를 반영되면서 안지민에게 1코스를 내줬다. 2022년 이 대회 우승 경험이 있으며, 올해도 인코스 승률 66.7%, 연대율 75%라는 압도적인 수치로 두각을 나타내고 있다.



이주영 역시 빼놓을 수 없는 저력이다. 지난해 이 대회 우승자로 10년 만에 정상에 복귀한 그녀는 특유의 노련한 경기 운영 능력이 강점이다. 턴 마크 공략에서의 집중력은 여전히 정상급으로 평가된다.



차세대 주역 김지현의 도전도 만만치 않다. 2024년 메이퀸 우승자로, 김인혜와 함께 여자 경정의 세대교체를 이끌 기대주다. 가벼운 체중에서 나오는 순발력과 역습 능력이 뛰어나며, 흐름만 잡히면 단숨에 상위권을 뒤흔들 수 있는 폭발력을 지녔다.



베테랑 손지영과 박정아 역시 관록을 앞세워 반전에 나선다. 손지영 역시 안지민과 함께 이 대회 개인 최다 우승 기록에 도전한다. 통산 375승으로 여자 선수 최다승 기록을 보유한 ‘살아있는 전설’ 박정아도 언제든 판도를 흔들 수 있는 다크호스다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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