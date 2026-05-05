이만기 아들, 알고 보니 뉴욕주립대 경영학과 출신…‘피지컬+지성’ 다 갖췄네

이만기가 둘째 아들과 함께 방송에 출연했다. 출처=‘아침마당’ 10152회 방송 캡처

‘천하장사’ 출신 방송인 이만기가 뉴욕주립대 출신의 재원인 둘째 아들 이동훈을 공개하며 남다른 부정을 드러냈다.

5일 오전 방송된 KBS 1TV 예능프로그램 ‘아침마당’에는 이만기와 그의 아들 이동훈이 나란히 출연해 시청자들의 눈길을 끌었다. 이날 특히 화제가 된 것은 이동훈의 압도적인 피지컬이었다. 190㎝의 장신인 이동훈은 아버지 이만기(182㎝)를 능가하는 체구로 등장부터 스튜디오를 술렁이게 했다.

이동훈은 한때 아버지의 뒤를 이어 모래판에 서기를 희망했다고 밝혔다. 그는 “아버지의 뒤를 이어 씨름 선수가 되고 싶어 도전했지만, 아버지가 ‘나를 이기면 시켜주겠다’고 제안하셨다”며 당시를 회상했다. 이어 “기세 좋게 덤볐으나 결국 아버지의 한 손에 제압당하며 씨름을 포기하게 됐다”는 유쾌한 일화를 전했다.

씨름 대신 학업에 매진한 이동훈은 미국 뉴욕주립대학교 경영학과를 졸업한 뒤 현재는 한국에서 평범한 직장 생활을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

이만기는 어린이날을 맞아 장성한 아들과 함께 방송에 출연하게 된 특별한 이유를 전하기도 했다. 그는 “아이들이 어릴 적에는 바쁜 일정 탓에 함께 시간을 보내거나 추억을 쌓을 기회가 거의 없었다”며 미안함을 표했다. 그러면서 “덩치는 크지만 속이 여린 아들에게 지금이라도 좋은 추억을 남겨주고 싶었다”고 덧붙였다.

이에 아들 이동훈은 “어릴 적 놀이공원에 갔던 것 외에는 아버지와의 기억이 많지 않다”며 “이번 연휴에 아버지가 서울 나들이를 가자고 하셔서 내심 비싸고 좋은 곳에 데려가 주실 줄 알았는데, 결국 도착한 곳이 KBS 방송국이었다”고 재치 있게 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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