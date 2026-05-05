‘요즘 미모 최고’ 에스파 카리나∙닝닝, 이렇게 예쁜 사진 봤어?

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Karina attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

에스파 카리나와 닝닝(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 세계 최대 패션 자선 행사 ‘멧 갈라(Met Gala)’에 참석해 미모를 자랑했다.

카리나와 닝닝은 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘멧 갈라’에 각각 프라다(Prada), 구찌(Gucci)의 브랜드 앰버서더로서 레드카펫에 올라 글로벌 팬들의 관심을 받았다.

카리나는 제트 비즈와 실버 크리스털 자수가 더해진 타블리에 네크라인의 화이트 새틴 커스텀 드레스에 드레스와 동일한 소재의 클러치, 실버 레더 샌들과 화이트 골드·페리도트·아메시스트·다이아몬드가 장식된 프라다 파인 주얼리 쿠뢰르 비방뜨 이어링을 매치해 우아한 매력을 한층 강조했다.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Ningning attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

닝닝은 섬세함과 강인함이 공존하는 다층적인 여성성을 담은 구찌의 쿠튀르 블랙 드레스를 착용, 자연의 유기적인 형태에서 영감을 받은 입체적인 플리츠 러플과 블랙 크리스털 자수 디테일이 드라마틱한 실루엣을 완성했으며, 움직임에 따라 신체를 드러내고 감추는 연출로 가벼움과 입체감을 동시에 표현했다.

올해 ‘멧 갈라’는 ‘코스튬 아트’를 주제로 진행됐으며, 메인 호스트인 안나 윈투어(Anna Wintour)를 비롯해 비욘세(Beyonce), 니콜 키드먼(Nicole Kidman), 비너스 윌리엄스(Venus Williams)가 공동 호스트로 나섰고, 헐리우드 배우 휴 잭맨(Hugh Jackman), 아만다 사이프리드(Amanda Seyfried), 에밀리 블런트(Emily Blunt), 줄리안 무어(Julianne Moore), 나오미 왓츠(Naomi Watts), 팝스타 케이티 페리(Kate Perry), 도자 캣(Doja Cat) 등 약 450명 이상의 패션, 예술, 스포츠, 정치계 글로벌 스타들이 참석해 행사에 화려함을 더했다.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Ningning attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Karina leaves The Carlyle Hotel before the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images)

한편, 카리나와 닝닝이 속한 에스파는 오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 싱글 ‘WDA (Whole Different Animal)’(홀 디퍼런트 애니멀)를 선공개하며, 이어 29일 오후 1시 ‘WDA’를 포함한 총 10곡이 수록된 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드)를 발매한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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