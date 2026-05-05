베이비몬스터, ‘넥스트 블핑’ 입증…‘춤’ 퍼포먼스 비디오까지 기대만발

베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 '춤 (CHOOM)' 퍼포먼스 비디오가 오늘 밤 12시(6일 0시) 최초 공개된다.

YG엔터테인먼트는 지난 4일 공식 블로그에 ''춤 (CHOOM)' PERFORMANCE VIDEO SPOILER'를 게재하며 이와 같이 밝혔다. YG 자체 제작 퍼포먼스 비디오인 만큼, 현재 뜨거운 반응을 불러일으키고 있는 뮤직비디오 못지않은 높은 완성도의 콘텐츠가 예상된다.

이와 함께 공개된 이미지는 높은 층고의 공간 속 멤버들의 카리스마가 깃든 실루엣이 각기 다른 포즈로 드러나 있다. 여기에 '춤 (CHOOM)'을 상징하는 타이포그래피와 녹색 톤의 조명, 커튼 등이 어우러져 웅장한 무드를 보여준다.

처음 베일을 벗는 '춤 (CHOOM)' 전체 퍼포먼스 또한 큰 기대를 모은다. 이미 뮤직비디오에서 일부 공개된 '춤'을 직관적으로 표현한 동작, 비트 전환이 매력적인 후렴구를 중심으로 전개되는 파워풀한 포인트 안무가 호응을 얻고 있는 터. 이번에는 베이비몬스터의 독보적 퍼포먼스 역량과 그 시너지가 고스란히 담겨 가파른 인기 상승세의 트리거가 될 전망이다.

'춤 (CHOOM)'은 중독성 강한 신스 리프와 묵직한 베이스가 돋보이는 힙합 댄스곡이다. 전 세계를 하나의 '춤판'으로 만들겠다는 이들의 포부가 녹아든 퍼포먼스와 화려한 영상미로 담아낸 뮤직비디오도 음악팬들 사이 사랑받고 있다.

실제 '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위 및 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 등극했으며, 현재 조회수는 1500만 뷰를 넘어섰다. 또 이 곡이 수록된 미니 3집은 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 정상에 올랐고, 한터차트 기준 발매 첫날 38만 7871장의 판매고를 올리며 초동 첫날 자체 최고 수치를 경신했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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