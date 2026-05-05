[영화리뷰] 음악이라는 증명, 스크린에 되살아난 ‘마이클’의 전율

영화 마이클 스틸컷. 유니버설 픽쳐스 제공

‘마이클 잭슨’이라는 이름은 여전히 현재진행형의 전설이다. 그 전설의 시작과 절정을 스크린 위에 되살린 영화 마이클은 한 시대를 뒤흔든 아티스트의 여정을 따라가며 관객을 음악과 기억의 한가운데로 끌어들인다. 단순한 전기 영화라기보다 팝의 황제가 만들어낸 음악적 세계를 체험하는 하나의 공연에 가깝다.

오는 13일 국내 개봉을 앞둔 영화 마이클은 마이클 잭슨이 어린 시절부터 잭슨 파이브로 활동하며 스타덤에 오른 뒤 솔로 아티스트로서 정점을 찍기까지의 과정을 그린다. 특히 그의 음악적 전성기를 집중 조명하며, 무대 위에서 완성된 마이클 잭슨의 정체성을 풀어낸다.

영화는 화려한 스포트라이트 뒤에 감춰진 성장 과정을 비교적 직선적으로 따라간다. 어린 마이클은 아버지의 강압적이고 혹독한 훈련을 견디고 무대에 오른다. 가족이자 매니저였던 아버지와의 관계는 영화 전반에 걸쳐 묵직한 긴장감을 형성한다. 자녀들을 철저히 성공이라는 목표 아래 몰아붙였던 아버지의 태도는 천재를 탄생시키는 동시에 한 인간의 유년기를 앗아간 아이러니로 다가온다. 영화를 보며 가장 강하게 남는 감정 역시 이 지점이다. 음악적 성취 뒤에 자리한 희생과 상처가 결코 가볍지 않다는 사실이 묵직하게 전해진다.

그럼에도 불구하고 영화는 결국 마이클 잭슨이라는 이름이 어떻게 완성됐는지에 집중한다. 잭슨 파이브 시절부터 솔로로 전향해 오프 더 월(Off the Wall·1979)을 거쳐 빌리 진(Billie Jean·1983), 비트 잇(Beat It·1983), 스릴러(Thriller·1984)로 이어지는 흐름은 그 자체로 하나의 역사다. 특히 공연 장면은 단순 재현을 넘어선다. 관객을 압도하는 에너지와 리듬, 그리고 군더더기 없는 동작까지 무대 위 마이클 잭슨의 존재감을 스크린에 최대한 가깝게 옮겨놓는다.

영화 마이클 스틸컷. 유니버설 픽쳐스 제공

이 중심에는 마이클 잭슨 역을 맡은 자아파 잭슨이 있다. 실제 조카라는 점이 화제를 모았지만, 영화가 진행될수록 그 이상의 설득력을 보여준다. 단순히 외형을 닮은 수준을 넘어 특유의 리듬감과 몸의 사용 방식, 무대 위에서의 시선 처리까지 점점 마이클 잭슨 그 자체로 보이기 시작한다. 특히 공연 장면이 이어질수록 그 몰입감은 배가된다. 2년간의 연습 끝에 완성된 디테일은 관객으로 하여금 연기가 아닌 재현된 존재를 보고 있다는 착각을 불러일으킨다.

사운드 역시 이 영화의 중요한 축이다. 익숙한 명곡들이 극장의 사운드 시스템을 통해 울려 퍼질 때의 경험은 단순한 감상을 넘어선다. 이미 수없이 들어온 곡들이지만, 공간을 가득 채우는 입체적인 사운드는 전혀 다른 감각으로 다가온다. 특히 엔딩 크레딧까지 이어지는 음악은 쉽게 자리를 뜨지 못하게 만들 만큼 강한 여운을 남긴다.

다만 영화는 철저히 ‘빛나는 순간’에 집중한다. 논란이 됐던 사생활이나 어두운 시기들은 과감히 배제된 채 성공 서사 중심으로 전개된다. 한 인물의 모든 것을 담기보다는 대중이 기억하는 아이콘의 모습에 초점을 맞춘다. 때문에 인간으로서의 복합적인 면모를 깊이 있게 다루지 못했다는 아쉬움이 남는다.

그럼에도 이 영화가 주는 힘은 분명하다. 음악을 통해 세상과 소통하고자 했던 한 아티스트의 열정, 그리고 무대 위에서 완성된 순간의 압도적인 에너지가 관객에게 고스란히 전달된다. ‘좋은 음악이 최고의 홍보다’라는 신념처럼 그는 결국 음악으로 자신을 증명해낸 인물이었다.

영화 마이클은 완벽한 전기는 아닐지 몰라도 가장 빛났던 순간들을 가장 강렬하게 체험하게 만드는 작품이다. 그리고 그 여운은 영화가 끝난 뒤에도 꽤 오래 남는다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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