송건희, 진짜 범인일까…‘허수아비’, ENA 평균 시청률 1위 등극

‘허수아비’ 연쇄살인사건의 두 번째 용의자가 등장했다.

지난 4일 방송된 ENA 월화드라마 ‘허수아비’ 5회에서는 이기범(송건희)이 강성 연쇄살인사건의 유력한 용의자로 지목됐다. 하지만 강태주(박해수)는 마지막까지 이기범을 범인으로 확신하지 못했고, 그런 그에게 ‘서로 상반된 진실을 이야기하는 두 개의 증거’가 쥐어졌다.

이날 이기범을 향한 강태주의 의혹은 점점 더 깊어졌다. 강태주는 강순영(서지혜)의 의식이 돌아오자마자 이기범의 행방에 관해서 물으면서도, 동생이 그를 감싸기 위해서 거짓말을 한다고 생각했다. 그러나 강순영은 이기범이 전경호(강정우) 폭행 건으로 경찰에게 쫓기고 있는 줄로만 알고 있었다. 이에 서지원(곽선영)은 이기범이 연쇄살인범이라면 강순영을 창고에 가두지 않았을 것이라는 의견을 냈다.

그런 가운데 강성경찰서에는 또 하나의 비극적인 소식이 전해졌다. 지난밤 모두가 잠든 집안에서 어린 소녀가 목이 졸려 살해된 것. 치안본부에서는 그동안 강성 연쇄살인사건의 미진한 수사의 책임을 물어 강성경찰서 서장 및 팀장들을 발령 조치시켰다. 후임 서장으로 임명된 차준영(허정도) 경무관은 새로운 수사본부 출범 계획을 밝히며 강성경찰서 전체에 격변을 몰고 왔다.

한편, 강태주는 앞서 발생한 살인사건을 연쇄살인과 무관한 별개의 사건으로 판단했다. 해당 사건은 노상이 아닌 주거 침입 후 벌어졌고, 피해자의 연령대나 범행의 패턴 등이 연쇄살인과 다르다는 해석이었다. 바로 그때 장명도(전재홍) 형사가 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 사건 당일 범행 추정 시간 무렵, 이기범이 피해자의 집 근처에서 목격됐다는 것. 모든 정황이나 단서들이 이기범을 용의자로 가리키자 강태주도 더 이상 자신의 의견을 주장하기는 어려웠다.

결국 이기범에 대한 압수수색 영장이 발부됐다. 경찰이 이기범의 집에 들이닥쳤을 땐, 서지원과 강순영이 그의 소식을 확인하기 위해 찾아와 있었다. 압수 수색 결과 집과 서점에선 각각 중요한 증거가 한가지씩 발견됐다. 집에서 발견된 첫 번째 단서는 강태주와 이기범이 함께 찍은 사진이었다. 그 사진에 찍힌 ‘87년 12월 13일’은 3차 사건의 피해자 최인숙이 실종된 날짜로, 이기범의 알리바이를 입증하는 결정적 증거였다. 이어 서점에서 발견된 두 번째 단서는 납치 미수로 살아남은 생존자 박애숙이 사건 당일 현장에서 잃어버린 핸드백이었다. 이 또한 이기범이 범인이 아니고서는 설명되지 않는 확실한 정황이었다.

방송 말미 강태주는 자신의 눈앞에 서 있는 이기환을 바라보며 ‘용의자가 한 명 더 있다!’라고 마음속으로 외쳤다. 이기환은 이기범을 제외하고 강성문고를 자유롭게 드나들 수 있는 제3의 인물이었다. 이기범의 마지막을 목격했던 친구 임석만(백승환)의 등장도 다음 이야기에 대한 궁금증을 더했다.

좀처럼 예측할 수 없는 전개가 펼쳐지고 있다. 이기환, 이기범, 임석만까지 연쇄살인마를 향한 시청자의 의구심이 높아지는 가운데, 매회 시청률도 우상승 곡선을 그리고 있다. 5회 시청률은 전국 가구 기준 평균 6.3%, 분당 최고 7.0%로 또다시 자체 최고를 경신하며 파죽지세 행보를 이어갔다. 5회까지 평균 시청률은 ENA 드라마 기준 역대 1위를 기록하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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