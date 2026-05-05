가정의 달, 세대 잇는 콘텐츠 총출동…‘웨이브’ 안방극장 꽉 채운다

21세기 대군부인, 은밀한 감사, TXT의 육아일기, 우리동네 야구대장 포스터. 웨이브 제공

5월 가정의 달과 황금연휴를 맞아 드라마부터 예능, 애니메이션, 영화까지 다채로운 장르의 작품들이 안방극장을 가득 채운다. 각기 다른 매력을 지닌 이야기들이 이어지며 연휴 기간 ‘몰아보기’의 재미를 더할 전망이다.

5일 웨이브에 따르면 최신 화제작부터 세대를 아우르는 인기 콘텐츠까지 엄선된 작품들이 이용자들의 다양한 취향을 만족시킬 예정이다.

인기 드라마, 예능이 먼저 주목된다. ‘21세기 대군부인’, ‘은밀한 감사’ 등이 남다른 감성으로 시청자들의 눈길을 사로잡는다.

아이유, 변우석 등 출연 배우만으로도 화제인 21세기 대군부인은 입헌군주제가 유지되는 대한민국을 배경으로, 평민 신분의 재벌 여성과 왕의 아들이라는 상반된 위치에 놓인 남성이 계약 결혼으로 얽히며 벌어지는 로맨스를 그린다. 독특한 세계관과 신분을 뛰어넘는 서사가 결합돼 연휴 기간 가볍게 보기 좋은 작품으로 꼽힌다.

은밀한 감사는 사내 비밀을 쥔 감사실장 주인아와 좌천된 감사실 에이스 노기준이 펼치는 밀착 로맨스다. 신혜선과 공명이 호흡을 맞추며 조직 내 권력 구조와 인간 군상을 현실적으로 풀어내 색다른 긴장감과 유쾌한 웃음을 동시에 전한다.

지난 1일 공개된 ‘TXT의 육아일기’는 투모로우바이투게더(TXT)가 생후 14개월 아기 유준이와 함께 육아에 도전하는 리얼리티 예능이다. 과거 인기 포맷인 ‘육아예능’을 현대적으로 재해석해 서툴지만 진심 어린 육아 도전기로 따뜻한 웃음과 힐링을 선사한다.

KBS2 ‘우리동네 야구대장’은 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 등 레전드 선수들이 각 지역 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고 리그를 진행하는 스포츠 예능이다. 은퇴 선수들의 새로운 도전과 성장 과정이 감동과 재미를 동시에 자아낸다.

오월의 청춘, 택시운전사, 화려한 휴가 포스터. 웨이브 제공

이와 함께 세대 공감 애니메이션도 대거 준비됐다. ‘명탐정 코난’과 ‘짱구는 못말려’ 시리즈는 TV판과 극장판이 함께 제공돼 전 연령층이 즐길 수 있는 대표 콘텐츠로 자리 잡았다.

특히 ‘코렐라인’ 4K 리마스터링 버전은 비밀의 세계로 들어간 소녀의 모험을 그린 다크 판타지 애니메이션으로, 재개봉 당시 흥행 1위를 기록하며 작품성을 인정받았다. 어린이뿐 아니라 성인 시청자까지 사로잡는 작품으로 꼽힌다.

5월의 의미를 되새기는 작품들도 마련됐다. 웨이브 오리지널 ‘오월의 청춘’은 1980년 광주를 배경으로, 역사적 비극 속에서 피어난 사랑을 그린 작품이다. 매년 5월마다 다시 회자되며 높은 재시청률을 기록하는 대표적인 감성 드라마다.

영화 ‘택시운전사’는 5·18 민주화운동 당시 광주의 현실을 세계에 알린 실화를 바탕으로 한 작품이며, ‘화려한 휴가’는 시민들의 시점에서 당시 열흘간의 시간을 담아낸 영화다. 보는 이로 하여금 깊은 울림을 전할 예정이다.

연휴 ‘집콕 영화관’으로는 ‘스파이더맨’ 시리즈가 추천된다. ‘스파이더맨 1~3’을 비롯해 ‘어메이징 스파이더맨’, MCU 버전 ‘홈커밍’, ‘파 프롬 홈’, ‘노 웨이 홈’까지 한 번에 감상할 수 있어 세대별 스파이더맨을 비교하며 즐기는 재미도 제공한다.

웨이브는 이 밖에도 드라마, 예능, 영화, 애니메이션, 해외 시리즈, 스포츠 중계 등 다양한 콘텐츠를 5월 황금연휴 기간 집중 편성해 이용자들의 선택 폭을 넓힐 계획이다. 연휴 내내 취향에 따라 골라보는 ‘맞춤형 콘텐츠 플랫폼’으로서의 입지를 강화한다는 전략이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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