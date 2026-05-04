BTS ‘다이너마이트’ 질주 계속…안무 버전 MV ‘3억뷰’

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단의 대표곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’ 안무 버전 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억 뷰를 돌파하며 또 한 번 글로벌 영향력을 입증했다. 공개된 지 시간이 흘렀음에도 꾸준한 상승세를 이어가며 ‘롱런 콘텐츠’로서의 저력을 과시하고 있다.

4일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 다이너마이트(Choreography ver.) 뮤직비디오는 이날 오전 11시께 유튜브에서 3억 뷰를 넘어섰다.

해당 영상은 2020년 9월 공개됐으며, 세계적인 게임사 에픽게임즈와의 협업을 통해 가상 공간에서 팬들이 함께 감상하는 방식으로 화제를 모았다. 화려한 세트나 CG 대신 멤버들의 퍼포먼스에 집중한 구성으로 주목받은 이 영상은 경쾌한 안무와 에너지 넘치는 군무가 특징이다.

다이너마이트 본편뿐 아니라 다양한 파생 영상들도 높은 조회수를 기록 중이다. NG 장면과 비하인드를 담은 다이너마이트 비사이드(B-side) 영상은 2억 뷰를 넘겼고, 안무 연습 영상 역시 1억4000만 뷰를 돌파했다.

소속사는 “발표된 지 수년이 지난 지금도 꾸준히 소비되는 글로벌 스테디셀러의 저력을 보여주고 있다”고 설명했다.

다이너마이트는 디스코 팝 장르의 밝고 경쾌한 곡으로, 자유와 행복의 메시지를 담고 있다. 이 곡으로 방탄소년단은 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글차트 핫 100 1위를 기록했으며, 통산 3주 연속 정상을 차지하는 성과를 거둔 바 있다.

한편 방탄소년단은 지난 3월 20일 신보 ‘아리랑’을 발매하며 약 3년 9개월 만에 단체 활동을 재개했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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