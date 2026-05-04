가비엔제이, 신곡으로 꽉 채운 '이별했대' 4일 발매…2000년대 R&B 감성 소환

그룹 가비엔제이(Gavy NJ) 5기가 아련한 감성을 담은 신곡을 발매한다.

가비엔제이는 4일 오후 6시 디지털 싱글 '이별했대'를 발매한다.

타이틀곡 '이별했대'는 2000년대 초반 R&B 감성을 오롯이 담아낸 곡으로, 아련하면서도 애틋한 짝사랑의 감정을 그린다. 멤버들의 음색이 어우러진 가비엔제이만의 '감성 하모니'를 예고, 리스너들에게 깊은 여운과 울림을 전할 예정이다.

함께 공개되는 뮤직비디오는 한 편의 청춘 영화를 연상케 하는 드라마타이즈 형식으로 제작됐다. '치얼업', '얄미운 사랑' 등에 출연한 바 있는 배우 김현진이 그려낸 짝사랑 서사가 섬세하게 전개된다. 가비엔제이 역시 직접 교복을 입고 출연했다.

이번 싱글에는 가비엔제이가 지금껏 해보지 않은 시티팝 스타일로 제목 그대로 최악의 로맨스를 그린 'Bad Romance', 드라마 '남주서치' OST로 감성적인 멜로디와 애절한 가사가 돋보이는 '널 닮아가' 등 총 3곡이 수록됐다.

가비엔제이는 이번 싱글을 리메이크가 아닌 전곡 신곡으로 채웠다. 누구나 마음 한편에 간직하고 있을 사랑 이야기를 가비엔제이의 목소리로 꾹 눌러담아 리스너들의 감성을 깨울 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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