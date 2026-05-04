이브, 9개 도시 유럽 투어 성료…롤로 주아이 깜짝 게스트 출격

가수 이브(Yves)가 유럽 투어를 통해 글로벌 인기를 입증했다.

이브는 현지시간 지난 3일 스페인 마드리드를 끝으로 유럽 투어 'YVES EUROPE TOUR'를 마쳤다.

이브는 'YVES EUROPE TOUR'를 통해 지난 4월 16일 맨체스터를 시작으로 베를린, 암스테르담, 파리, 쾰른, 뮌헨, 바르샤바, 바르셀로나, 마드리드를 차례로 달군 유럽 투어다. 전 회차 매진을 기록하며 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

이날 'HALO'로 공연의 포문을 연 이브는 'NAIL (feat. Lolo Zouaï)', 'Break it (feat.Lexie Liu)', 'It', 'birth' 등 최근 발매한 네 번째 EP 'NAIL'의 전곡 무대를 꾸미며 팬들의 큰 호응을 이끌었다. 이브는 앨범에 담긴 국경과 인종, 성별과 언어를 넘어 연결되는 감정의 순간을 무대 위 서사로 확장해 몰입도를 끌어올렸다.

대표곡 무대도 이어졌다. 이브는 'Aibo (feat.Bratty)', 'White cat', 'Soap (feat.PinkPantheress)', 'LOOP (feat.Lil Cherry)', 'DIM' 등을 연달아 선보이며 탄탄한 라이브 퍼포먼스 실력을 입증했다. 이브는 의자와 스툴을 활용한 감각적인 연출은 물론, 댄서들과의 완벽한 합을 이루며 완성도 높은 공연을 선보였다.

파리 공연에는 'NAIL (feat. Lolo Zouaï)'의 피처링에 참여한 미국 싱어송라이터 Lolo Zouaï(롤로 주아이)가 깜짝 게스트로 나섰다. 그는 이브와 듀엣 무대를 펼치며 현장 열기를 뜨겁게 달궜다.



유럽 투어를 마친 이브는 미주로 향한다. 오는 5일 캐나다 밴쿠버를 시작으로 북남미 14개 도시를 순회하는 미주 투어 '2026 YVES TOUR THE AMERICAS'를 연다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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