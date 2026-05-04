술자리 내기 한 번에 4000만원을?…이영지·닝닝 ‘통 큰 플렉스’

이영지와 닝닝이 각각 2000만원씩 기부했다. 출처=유튜브 채널 ‘차린건 쥐뿔도 없지만’ 영상 캡처

가수 이영지와 그룹 에스파(aespa)의 닝닝이 예능 프로그램에서 약속한 기부를 실제로 이행하며 가정의 달을 따뜻하게 물들였다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘차린건 쥐뿔도 없지만’에는 ‘대륙에서 온 여자의 악마 [차린건 쥐뿔도 없지만] EP.36’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 진행자인 이영지와 게스트로 출연한 닝닝이 술자리를 겸한 솔직한 토크를 나눴다.

이들의 기부는 촬영 중 진행된 유쾌한 게임에서 시작됐다. 끝말잇기 대결을 진 이영지가 재대결을 요청하며 “진 사람이 기부하자”고 제안했고, 이에 닝닝이 기부 금액을 2000만원으로 특정하며 내기의 규모가 커졌다. 결국 대결에서 패배한 이영지는 당혹스러워하면서도 촬영 2주 뒤 양천구 노인복지기관에 2000만원을 기부한 증서를 공개하며 ‘뱉은 말은 지킨다’는 약속을 행동으로 옮겼다.

이영지는 영상에서 “오해하실 수 있는데 술자리 하나에 2000만원씩 쓰는 사람은 아니다. 좋은 일이라서 한 것뿐”이라며 “5만원 벌면 4만원 기부하는 그런 느낌”이라고 덧붙여 특유의 유쾌함과 함께 감동을 안겼다.

선행은 여기서 그치지 않았다. 영상 말미에는 대결에서 이겼던 닝닝 역시 대한적십자사에 2000만원을 기부하고 성금 기탁 확인서를 보내온 사실이 공개됐다.

이를 접한 누리꾼들은 “단순한 예능용 멘트인 줄 알았는데 약속을 지키는 모습이 정말 멋지다”, “두 사람 모두 선한 영향력을 보여주는 멋진 어른”, “화끈하고 통 큰 기부” 등의 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]