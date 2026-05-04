기능성 윈도우필름 ㈜필렉스, 사업자 전용 쇼핑몰 ‘필렉스몰’ 공식 오픈

이미지=필렉스

기능성 윈도우 필름 전문 기업 주식회사 필렉스(Phylax)가 필름 시공 및 유통 사업자를 위한 전용 온라인 쇼핑몰 ‘필렉스몰(phylaxmall)’을 공식 오픈했다고 4일 밝혔다.

업체에 따르면 이번에 선보인 필렉스몰은 단열필름, 열차단 필름, 자외선 차단 필름, 안전·방범 필름 등 기능성 윈도우 필름 제품을 전문적으로 취급하는 B2B 플랫폼으로 사업자등록증을 보유한 업체라면 누구나 회원 가입 후 이용할 수 있다. 가입과 동시에 사업자등록증을 제출하면 실시간 승인 절차를 통해 등급별 맞춤 단가가 즉시 공개되는 시스템을 갖춘 것이 특징이다.

필렉스몰은 바쁜 현장 중심의 사업자 환경을 고려해 간편한 주문 프로세스, 카드결제 지원, 세금계산서 신청 및 발행 기능 등을 제공하며 시간 효율성과 접근성을 크게 개선했다. 이를 통해 초보 창업자부터 오랜 경험을 가진 전문가, 그리고 재고 부담 없이 고성능 제품을 안정적으로 확보하려는 브랜드 사업자까지 폭넓은 고객층을 지원한다.

특히 단열필름(열차단 필름)은 태양의 열에너지 영역과 가시광선을 효과적으로 조절해 건물의 에너지 효율을 높이는 기능성 점착 필름으로 최근 시장에서 높은 관심을 받고 있다. 해당 제품군은 유해 자외선 차단은 물론, 유리 파손 시 비산 방지 및 방범 기능까지 제공해 건축물의 안전성과 경제성을 동시에 향상시키는 솔루션으로 평가된다.

필렉스는 쇼핑몰 오픈을 기념해 특별 프로모션도 진행한다. 폭 1830mm 규격 제품 1롤 구매 시 ‘광학적 투과율 측정기’를 무상 증정하는 이벤트를 통해 사업자들이 보다 전문적인 시공 품질 관리가 가능하도록 지원할 예정이다.

㈜필렉스 관계자는 “필렉스몰은 단순한 온라인 판매 채널을 넘어 필름 사업자들이 필요로 하는 제품을 빠르고 합리적인 가격으로 공급하는 실질적인 비즈니스 파트너가 되는 것을 목표로 한다”며 “앞으로도 업계 종사자들의 경쟁력 강화를 위한 다양한 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 필렉스몰은 공식 웹사이트를 통해 가입 및 이용이 가능하며 사업자 인증 완료 후 모든 기능을 제한 없이 사용할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]