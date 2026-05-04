몽베스트, 2026 ‘Dream Your Dreamz’ 캠페인 전개

사진=몽베스트

몽베스트가 일상 속에서 2026년 브랜드 캠페인 ‘Dream Your Dreamz’을 진행하고 있다고 4일 밝혔다.

몽베스트는 자신만의 길을 묵묵히 걷는 모든 이의 이야기들이 곧 소중한 꿈이라는 브랜드 철학을 담은 캠페인의 첫 번째 행보로 대한민국 스포츠의 근간을 이루는 5개 종목 연맹(롤러스포츠, 카누, 사격, 근대5종, 여자야구)과 공식 스폰서십을 체결했다. 종목은 다르지만 선수들의 정직한 하루는 그 자체로 이미 완벽한 꿈이라는 점에 공감하고 이들의 도전을 실질적으로 뒷받침하기 위해 이번 후원을 결정했다.

이에 몽베스트는 대한롤러스포츠연맹(회장 김경석)과 후원 협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 연맹이 주최하는 주요 대회 현장에 몽베스트 생수 4만 800여 병을 제공한다. 한계를 넘어서기 위해 끊임없이 트랙을 달리고 기술을 연마하는 모든 롤러스포츠 선수들의 꿈이 결실을 맺을 수 있도록 현장에서 필요한 제품을 신속히 지원할 예정이다.

대한롤러스포츠연맹 관계자는 “트랙 위에서의 질주부터 화려한 기술과 예술적 퍼포먼스까지, 각자의 위치에서 자신을 증명해 나가는 모든 선수들의 노력을 깊이 이해해 주는 몽베스트의 후원에 감사드린다. 현장에서 땀 흘리는 선수들에게 몽베스트의 깨끗한 에너지는 실질적인 활력이 될 것이며, 선수들이 더 높은 목표를 향해 나아가는 데 큰 힘이 될 것”이라고 전했다.

몽베스트 관계자는 “2026년 ‘Dream Your Dreamz’ 캠페인의 여정을 대한롤러스포츠연맹과 함께 이어가게 되어 기쁘다. 화려한 수식어보다는 선수들의 훈련 현장에서 갈증을 채워주는 든든한 조력자로서, 묵묵히 트랙을 달리고 기술을 연마하는 모든 롤러스포츠 선수들의 꿈이 현실이 되는 여정에 끝까지 함께하겠다”고 전했다.

한편, 몽베스트는 이번 스포츠 연맹 후원을 시작으로 'Dream Your Dreamz'라는 브랜드 철학을 담아 일상 속 묵묵히 걸어가는 소중한 꿈들과 함께하는 다양한 활동을 지속적으로 펼칠 계획이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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