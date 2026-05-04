“좋아해 줄 줄 알았는데…” 케플러 김채현, ‘발레복 노출’ 직접 해명

김채현이 발레 수업을 받고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘Kep1er’ 영상 캡처

걸그룹 케플러(Kep1er)의 멤버 김채현이 최근 불거진 자체 콘텐츠 속 발레복 노출 지적과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

지난 2일 케플러 공식 유튜브 채널에는 멤버 김채현, 최유진, 샤오팅이 발레 수업을 받는 모습을 담은 영상 콘텐츠가 공개됐다. 영상이 게재된 이후 일부 팬들 사이에서는 김채현의 의상을 두고 우려의 목소리가 나왔다. 다른 멤버들의 복장과 달리 상의의 네크라인이 깊게 파여 있어 격렬한 발레 동작을 소화할 때 과도한 노출이 발생할 수 있다는 지적이었다.

이로 인해 온라인 커뮤니티 등지에서는 “무리한 스타일링”이라며 담당 스태프를 향한 질책성 반응이 나오는 한편, 다른 일각에서는 “단순한 의상일 뿐인데 과도한 해석”이라며 옹호하는 반응이 맞서기도 했다.

해당 의상을 둘러싼 논란이 이어지자 김채현은 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 해명에 나섰다.

김채현은 “해당 의상은 내가 직접 선택한 것”이라고 운을 뗐다. 이어 “발레라고 하면 핑크색이라는 이미지가 가장 먼저 떠올라 예쁜 옷을 입고 싶은 마음에 고르게 됐다”고 의상 선택의 이유를 구체적으로 설명했다.

그는 또한 “좋아해 줄 것이라 생각했는데 예상과 다른 반응이라 놀랐다”면서도, “예쁜 옷을 입고 싶었던 제 마음도 있었다. 앞으로는 잘 조율해서 입겠다. 너무 화내지 말아 달라”고 덧붙이며 팬들의 우려를 불식시켰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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