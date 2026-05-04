아이콘 바비, ‘힙플페’ 접수…‘쇼미’ 우승자의 존재감

그룹 아이콘 바비가 ‘힙팝플레이야 페스티벌’에서 힙합의 진수를 보여줬다.

바비는 지난 2일 일산 킨텍스에서 개최된 ‘힙합플레이야 페스티벌 2026’에 참석해 무대를 꾸몄다.

이날 바비는 ‘에프(f)’로 무대에 올라 ‘브레이크 잇 다운(BrEAk It DoWn)’과 ‘텐데’, ‘야 우냐’로 강렬한 래핑을 선보였다.

이어 ‘꽐라’로 폭발적인 에너지를 쏟아낸 바비는 ‘허큘리스(hercules!)’와 ‘무중력’ 라이브를 연이어 펼치며 흥을 최고조로 끌어올렸다. 특히 공연 말미에는 ‘쇼미더머니 3’를 통해 많은 사랑을 받았던 ‘가’와 ‘연결고리#힙합’을 선곡해 뜨거운 함성을 터뜨렸고, ‘주옥’으로 피날레를 장식하며 짙은 여운을 남겼다.

바비는 엠넷 ‘쇼미더머니 3’(2024)에서 우승자 출신으로 최근 종영한 ‘쇼미더머니 12’ 본선 무대 지원사격에 나서 실력파 힙합퍼로서의 존재감을 드러냈다.

한편, 바비가 속한 아이콘은 오는 16일과 17일 ‘아이콘 포에버 투어(iKON FOUREVER TOUR)’를 개최한다. 김진환, 바비, 송윤형, 구준회, DK, 정찬우 6인조로 구성된 아이콘은 군 복무 중인 DK와 군 복무를 앞둔 구준회를 제외한 4인조로 무대에 오른다.

오랜만에 팀으로 개최하는 콘서트인 만큼 아이코닉(팬덤명)의 기대도 높다. ‘아이콘 포에버 투어’는 양일간 서울 장충체육관에서 개최된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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