순조로운 재활… 김하성, 더블A서 2경기 연속 안타

김하성. 사진=AP/뉴시스

메이저리그(MLB) 복귀를 준비하는 김하성이 2경기 연속 안타를 때렸다.

애틀랜타 브레이브스 산하 마이너리그 더블A 콜럼버스 클링스톤스에서 뛰는 김하성은 4일 미국 조지아주 콜럼버스의 시노버스 파크에서 몽고메리 비스킷츠(탬파베이 레이스 산하)와의 홈 경기에서 4타수 1안타 1득점 1볼넷을 기록했다. 시즌 타율은 0.333(9타수 3안타)다.

김하성은 지난 1월 빙판에서 넘어져 오른손 가운뎃손가락 힘줄이 파열돼 수술을 받았다. 이후 재활을 거쳐 지난달 30일부터 마이너리그에서 재활 경기에 출전하고 있다.

2번 지명타자로 나선 김하성은 6회말 선두 타자로 나서 좌전 안타를 쳤다. 이후 후속 리잔드로 에스피노자의 좌월 홈런 때 홈을 밟았다. 8회말 2사 2루에서는 볼넷으로 출루했다. 콜럼버스는 10-18로 졌다.

뉴욕 메츠 산하 트리플A 시러큐스 메츠에서 뛰는 배지환은 2루타를 터뜨렸다. NBT뱅크 스타디움에서 열린 르하이밸리 아이언피그스(필라델피아 필리스 산하)와 홈 경기 5번 지명타자로 출전해 4타수 1안타 1삼진을 기록했다. 1-0으로 앞선 4회말 1사에서 좌익수 쪽 2루타로 출루했다. 다만 3루 도루에 실패해 아웃됐다. 팀은 르하이밸리에 5-0으로 승리했다.

디트로이트 타이거스 산하 더블A 이리 시울브스에서 뛰고 있는 고우석은 무실점 경기를 펼쳤다. 펜실베이니아주 이리의 UPMC파크에서 열린 체사피크 베이삭스(볼티모어 오리올스 산하)와 홈 경기에 4-3으로 앞선 9회초 등판해 1이닝 동안 삼진 2개를 잡으면서 무실점으로 틀어막았다. 시즌 2번째 세이브도 올렸다. 고우석은 더블A 평균 자책점을 0.66까지 떨어뜨렸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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