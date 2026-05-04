아이비, “얼굴 왜 이래” 외모 비하 악플에 ‘사이다 응수’…누리꾼 응원 폭발

아이비가 유쾌한 영상을 업로드했다. 출처=아이비SNS

가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 자신의 외모를 비하하는 악성 댓글에 의연하게 대처하며 누리꾼들의 주목을 받고 있다.

지난 2일 아이비는 자신의 소셜미디어를 통해 “레전드 사건 발생”이라는 글과 함께 미국의 한 크리에이터와 촬영한 유쾌한 영상을 게재했다.

해당 영상에 한 네티즌이 “얼굴이 왜 이렇게 됐냐”라는 무례한 댓글을 남기자, 아이비는 “나이가 드니까요”라며 담담하게 답글을 남겼다. 이어 무분별한 외모 평가를 자제하라는 팬들의 옹호 댓글이 이어지자 아이비는 “외모, 나이 지적 안 하면 죽으니까요. 절세미녀 연예인들한테도 다 그러던데 제가 뭐라고요. 지적당해야죠”라며 특유의 재치와 여유로 응수해 눈길을 끌었다.

한편 지난 2005년 가수로 데뷔해 ‘유혹의 소나타’, ‘이럴 거면’ 등의 히트곡을 낸 아이비는 현재 뮤지컬 배우로 무대에서 활발히 활동 중이다. 아울러 MBN 트로트 서바이벌 프로그램 ‘무명전설’에 심사위원으로 출연하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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