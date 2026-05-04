남자 탁구, 31년 만에 만리장성 넘었다… 세계선수권서 중국 격파

오준성. 사진=신화/뉴시스

한국 남자 탁구가 단체전에서 31년 만에 중국을 꺾는 이변을 연출했다.

한국은 지난 3일 영국 런던의 OVO 아레나 웸블리에서 열린 중국과의 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권대회 단체전 파이널스 남자 1그룹 조별리그 2차전에서 매치 점수 3-1 역전승을 거뒀다.

한국이 남자 단체전에서 중국에 이긴 건 1995년 미국 애틀랜타에서 열린 월드컵 대회 이후 31년 만이다. 아울러 2000년 말레이시아 쿠알라룸푸르 단체전 세계선수권대회에서 스웨덴에 패해 준우승한 뒤 26년 동안 이어오던 중국의 이 대회 무패 행진도 마침표를 찍었다.

지난 2일 스웨덴과 1차전에서 0-3 완패를 당했던 한국은 이날 첫 승을 거뒀다.

ITTF는 한국이 중국을 꺾은 것에 대해 “100주년을 맞이한 이번 대회에서 예상치 못한 결과들이 속출하며 놀라움을 선사하고 있다. 디펜딩 챔피언 중국이 한국에 충격적인 패배를 당했다”며 “세계랭킹 1위 왕추친을 벤치에 앉힌 중국의 결정은 패배로 이어졌고, 1조 3위로 떨어졌다”고 했다.

1매치에선 김장원(세아)이 린스둥에게 0-3(10-12 5-11 2-11)으로 졌다. 하지만 오준성이 2매치에서 량징쿤에 3-1(6-11 11-4 11-9 11-9) 역전승을 거두며 분위기를 끌어올렸다. 3매치에 나선 안재현(한국거래소)이 저우치하오(20위)를 3-1(11-9 11-9 8-11 20-18)로 꺾으면서 역전에 성공했다. 4매치에선 오준성이 다시 출전해 린스둥을 3-1(11-9 5-11 12-10 11-9)로 꺾으면서 한국의 승리를 확정지었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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