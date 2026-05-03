김수현, 성수동서 수척해진 근황 포착

배우 김수현이 장기화된 법적 공방과 경제적 압박 속에서 수척해진 모습으로 포착된 것으로 알려졌다.

3일 연예 기자 출신 유튜버 이진호 씨는 최근 지인의 목격담을 인용해 "김수현이 며칠 전 성수동에서 포착됐으며, 매우 수척하고 피폐해진 안색이 눈에 띄었다"고 전했다.

이씨는 소속사 골드메달리스트 역시 주요 배우들의 이탈로 경영상 어려움을 겪고 있다고 덧붙였다.

현재 김수현은 고(故) 김새론과의 과거 교제 시점을 둘러싸고 유족 및 유튜브 채널 '가로세로연구소'와 진실 공방을 벌이고 있다.

가로세로연구소 측은 김수현이 김새론의 미성년자 시절 교제했다는 의혹을 제기하며 아동복지법 위반 혐의 등으로 고소했고, 김수현 측은 "성인이 된 이후의 교제였다"고 반박하며 명예훼손 혐의로 맞고소한 상태다.

이와 함께 김수현은 광고 모델 품위 유지 의무 위반을 이유로 화장품 브랜드 A사가 제기한 약 28억 원 규모의 손해배상 청구 소송에도 휘말려 있다.

재판부는 현재 진행 중인 형사 사건의 명예훼손 수사 결과를 지켜본 뒤, 광고주와의 민사 소송에 대한 최종 판단을 내릴 예정이다.

<뉴시스>

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