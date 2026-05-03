‘후반 추가시간, 루안·손정현 퇴장’ 흔들린 김포, 고정운 감독 “잘 추슬러서 다음 경기 준비하겠다”

사진=한국프로축구연맹 제공

“힘들게 왔는데….”

김포FC는 3일 목동종합운동장에서 끝난 하나은행 K리그2 2026 10라운드 서울 이랜드FC와의 원정경기에서 1-2로 패했다. 원정에서 5경기 무패 행진(1승4무·승점 13)에 마침표가 찍혔다. 김포는 7위로 떨어졌다.

결과는 물론 과정도 아쉬웠다. 후반 추가시간 막판 루안과 손정현이 연이어 레드카드를 받아 퇴장당했다. 고정운 김포 감독은 “우리가 4번의 무승부를 거치고 힘들게 왔는데 아쉽다. 치고 나가는 힘이 부족했다. 결정력의 차이인 것 같다”며 “공격적으로 좋은 모습 보여줬는데, 지고 말았다. 또 퇴장도 2명이나 나왔다. 잘 추슬러서 다음 경기 준비하겠다”고 돌아봤다.

이어 “상위권으로 올라가려면 득점하는 힘이 있어야 한다. 이 부분에서 우리가 취약하다”면서도 “감독의 책임”이라고 덧붙였다.

퇴장은 후반 추가시간에 몰아 나왔다. 루안은 변경준과의 충돌 이후에 팔을 휘둘러 레드카드를 받았고, 손정현은 변경준이 드리블하던 중 태클해 명백한 득점 기회 저지를 이유로 퇴장당했다. 특히 루안의 경우는 감정에서 비롯된 불필요한 행동이었다. 고 감독은 “흥분을 자제해야 한다”며 “본인이 명백하게 실수한 만큼, 마인드 컨트롤을 잘해야 한다”고 짚었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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