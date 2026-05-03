코요태 신지 결혼식 빛낸 김준호♥김지민 부부…“축하해 우리 언니”

김지민과 김준호가 신지의 결혼을 축하하고 있다. 출처=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 남편 김준호와 함께 그룹 코요태 멤버 신지의 결혼을 축하하며 끈끈한 의리를 과시했다.

3일 김지민은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “축하하잖아 우리 언니”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 순백의 웨딩드레스를 입은 신지와 그의 곁에서 환한 미소를 짓고 있는 김준호·김지민 부부의 모습이 담겨 훈훈함을 자아냈다.

지난 2일 신지는 서울 강남구의 한 웨딩홀에서 7세 연하 가수 문원과 비공개 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식 사회는 개그맨 문세윤과 방송인 붐이 맡았으며 축가는 가수 백지영과 에일리가 불러 두 사람의 앞날을 축복했다.

한편 3년의 공개 열애 끝에 지난해 7월 백년가약을 맺은 김준호·김지민 부부는 최근 방송을 통해 2세 계획을 위한 시험관 시술 준비 소식을 전하는 등 활발한 활동과 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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