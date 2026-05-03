‘씨스타’ 효린, 독보적 워너비 몸매…과감한 민소매로 뽐낸 건강미 [스타★샷]

효린이 센스 있는 패션 감각을 선보였다. 출처=효린 SNS

그룹 씨스타(SISTAR)의 효린이 탄탄한 몸매와 감각적인 패션 스타일을 과시하며 근황을 전했다.

지난 2일 효린은 자신의 SNS 계정을 통해 “또 만나요(また会いましょう)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 효린은 스포티함과 세련미가 공존하는 믹스매치 스타일링을 완벽하게 소화했다. 네이비 컬러의 홀터넥 민소매는 언밸런스한 사선 밑단으로 유니크한 실루엣을 강조했으며 화이트 세로 스트라이프 패턴의 오버사이즈 쇼츠는 레트로한 무드를 자아냈다. 특히 여기에 앞코가 뾰족한 화이트 하이힐과 볼드한 링 귀걸이를 매치해 자칫 평범할 수 있는 캐주얼 룩을 감각적이고 여성스러운 패션으로 승화시켰다.

또 다른 사진에서는 효린 특유의 건강미와 화려함이 돋보였다. 강렬한 레드 컬러의 민소매 톱을 착용한 효린은 전면의 과감한 레터링 프린트와 네크라인의 미니 프릴 디테일로 발랄한 매력을 살렸다. 여기에 밑단의 블랙 장식이 에너제틱하고 시원한 분위기를 더했으며 가느다란 목걸이를 레이어드해 가녀린 목선을 강조하는 포인트를 잊지 않았다.

한편, 효린은 지난해 디지털 싱글 ‘SHOTTY’를 발매한 데 이어, 다양한 무대와 음악 활동을 통해 글로벌 팬들과의 활발한 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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