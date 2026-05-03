“매달 600만 원 씩 적자”…동물보호소에 10억 넘게 쓴 아내 경악 (‘오은영 리포트’)

‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 ‘보호 부부’가 경제적 한계를 토로한다.

5월 4일(월) 밤 10시 20분 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 166회에서는 동물 보호가 우선인 아내와 가정 보호가 우선인 남편, ‘보호 부부’의 사연이 그려진다.

인적 드문 곳에 위치한 ‘보호 부부’의 집에는 개 100마리와 고양이 100마리가 함께 살고 있다. 아내는 이른 아침부터 동물들의 배설물을 치우고, 하루 종일 동물들을 돌보며 쉴 틈 없이 움직인다. 여기에 지역 곳곳을 돌며 길고양이 100마리까지 돌보는 등 동물보호에 모든 것을 쏟아내는 모습.

과거 교수로 강단에 섰던 아내는 2014년부터 이곳 보호소를 운영하고 있다. 늘어나는 개체 수에 남편도 운영하던 학원을 정리하고 2019년부터 함께 뛰어들었다고.

이날 남편은 보호소가 경제적 한계에 달했음에도 아내가 이를 인정하지 않는다며 오은영 박사를 찾았다. 남편은 “매달 600만 원씩 적자다. 경제적, 체력적으로 더는 버티기 어렵다”라고 털어놓는다. 동물 병원 미지급액만 3,500만 원이고, 전기세 등 운영비 역시 상상을 초월하는 수준이라고. 이에 아내로부터 동물 개체 수를 더는 늘리지 않겠다는 각서까지 받았지만 아내가 이를 지키지 않고 있다는 것.

아내는 “보호소를 위해 아파트, 고급차, 패물, 명품 시계, 그림 등 약 10억 원의 자산을 처분했다. 언니는 제가 파산까지 시켰고, 남편 돈 수억 원도 다 썼다. 그래도 솔직히 후회는 안 한다”라고 망설임 없이 고백해 모두를 경악하게 만든다.

특히, 아내는 남편이 현실적인 돈 이야기를 꺼내자 “내가 잘못한 건 아니지 않나”라고 발끈한다. 뿐만 아니라, 보호소의 심각한 재정난을 마치 남의 일인 것처럼 말해 MC들을 더욱 놀라게 만들었다는데. 이에 MC 장동민은 “이건 심각하네”라며 경악을 금치 못한다고.

‘보호 부부’의 이야기는 5월 4일(월) 밤 10시 20분 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 166회에서 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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