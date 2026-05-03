[TV핫스팟] 공명, 신혜선 은밀한 비밀까지 밝혔다 (‘은밀한 감사’)

‘은밀한 감사’ 공명이 안방극장을 휘어잡았다.

tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’가 시청률과 화제성을 동시에 잡으며 주말 안방극장의 강자로 자리매김했다. 이에 극 중 감사실 에이스 노기준으로 분해 밀착감사 로맨스의 진가를 보여주고 있는 공명의 활약도 회차가 거듭될수록 선명해지고 있다. 특히 지난 2일 방송된 3회에서는 주인아(신혜선 분)를 향한 의심으로 시작된 노기준의 움직임이 예기치 못한 방향으로 전개되며 극적 긴장감을 끌어올렸다.

노기준은 주인아에 대한 제보를 접한 뒤, 이를 결정적인 카드로 삼아 그녀를 무너뜨리겠다는 결심을 굳히고 집요한 감시에 나섰다. 동시에 감사실 내부에서는 팀장 무광일(오대환 분)이 사내 식당 직원과의 불륜 의혹에 휘말리는 사건이 벌어졌다. 실제 불륜 관계는 없었지만 견책 처분이 내려지자 팀원들은 주인아에게 반발했고, 단체 반차를 쓰며 사실상 파업에 가까운 행동까지 이어갔다.

그러나 주인아는 이미 인사실 정보팀의 의도를 간파하고 있었다. 그는 인사실장 부세영(손지윤 분)과 일부러 몸싸움을 벌여 더 큰 이슈를 만들어냈고, 결과적으로 무광일의 소문을 덮는 데 성공했다. 또한 주인아에게 앙심을 품은 직원의 위협을 노기준이 막아냈고 두 사람은 이를 계기로 솔직한 얘기를 나누는 시간을 가졌다. 노기준은 일련의 사건과 대화를 통해 주인아를 이해하고 재평가하게 됐다.

한편, 주인아의 동선을 쫓던 노기준은 미술 학원까지 따라 들어갔다가 모델로 서 있는 그를 발견하고 당혹감을 감추지 못했다. 노기준에 의해 비로소 주인아의 비밀이 드러나며 그야말로 ‘은밀한 감사’의 판도가 뒤집어졌다.

공명은 이번 회차에서 관객의 시선을 대신하며 주인아를 둘러싼 흐름을 함께 따라가고 해석하게 만드는 중심 역할을 해냈다. 단순한 대립 구도와 혐관을 넘어 관계의 결을 바꾸는 중요한 과정 속에서 공명의 유연한 연기력과 섬세한 감정선이 이런 변화의 흐름을 설득력 있게 완성했다. 서사를 전진시키는 동력으로 활약한 것은 물론, 주인아라는 인물의 매력까지 이끌어내며 캐릭터와 서사의 밀도를 한층 높였다.

이처럼 공명은 회를 거듭할수록 인물의 입체감을 확장시키며 ‘은밀한 감사’의 매력을 배가시키고 있다. 극을 더욱 극적으로 만들어가는 공명의 노련함이 앞으로 또 어떤 재미를 선사할지 기대를 모은다. tvN ‘은밀한 감사’는 매주 토요일, 일요일 밤 9시 10분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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