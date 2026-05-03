김보라, 창작 뮤지컬 ‘6시 퇴근’ 첫 공연 대성황

배우 김보라가 창작 뮤지컬 ‘6시 퇴근’ 첫 공연을 통해 호평받고 있다.

김보라는 지난 2일 예그린씨어터에서 열린 창작 뮤지컬 ‘6시 퇴근’에서 최다연 역으로 관객들과 만났다.

뮤지컬 ‘6시 퇴근’은 제과회사 ‘애프터눈’ 홍보 2팀이 사라져가는 브랜드 가을달빵을 살리기 위해 직접 직장인 밴드 ‘6시 퇴근’을 결성하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

극 중 김보라는 여행작가를 꿈꾸며 일과 사랑 모두를 철저하게 챙기는 사원 최다연 역을 맡아 활약했다. 일할 때는 똑 부러진 매력, 사랑 앞에서는 귀엽고 사랑스러운 모습, 음악에 대해서는 프로다운 열정까지 다채로운 감정선을 섬세하게 그려내며 극에 활력을 더했다.

뿐만 아니라 김보라는 맑고 청아하면서도 힘 있는 목소리로 넘버를 완벽하게 소화해 내며 탄탄한 가창력을 입증했다. 또한 단체 안무는 물론 키보드 연주까지 다재다능한 매력으로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

김보라는 그동안 음악, 드라마, 뮤지컬 등 다양한 장르를 넘나들며 눈도장을 찍었다. 여러 OST와 드라마 ‘어쩌다 재벌 신부’, ‘사랑의 안단테’, 뮤지컬 ‘문을 넘어 < Hana : Starting Over >’, ‘페이지나’ 등 다수의 작품을 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼과 안정적인 연기력을 선보였다. 이번 작품에서도 또 한 번 새롭게 연기 변신에 성공한 가운데, 앞으로의 행보에도 기대가 더해진다.

한편 김보라가 출연하는 뮤지컬 ‘6시 퇴근’은 오는 7월 26일까지 예그린씨어터에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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