박서진 한 수 통했다…부모 갈등 ‘질투 유발’로 분위기 반전

살림하는 남자들 시즌2 방송화면 캡처. KBS2 제공

박서진이 가족 사이에 얼어붙은 분위기를 풀어내는 ‘해결사’로 나섰다. 어버이날을 맞아 준비한 깜짝 이벤트가 오히려 부모의 갈등을 드러내며 현장이 긴장감으로 뒤덮인 가운데, 박서진은 상황을 반전시키기 위한 과감한 선택과 재치를 동시에 꺼내 들었다.

지난 2일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 어버이날을 맞아 부모님을 위한 이벤트를 준비한 박서진 남매의 이야기가 그려졌다.

이날 박서진은 동생 효정과 함께 ‘인간 카네이션’으로 변신해 노래와 연주를 곁들인 깜짝 무대를 선보였다. 그러나 기대와 달리 다툼이 있던 부모님의 반응은 냉랭했고, 박남매는 당황한 기색을 감추지 못했다. 쉽게 풀리지 않는 분위기 속에서 박서진은 갈등 해결을 위해 다소 직설적인 발언까지 꺼내며 상황 전환을 시도했다.

이후 박서진은 웃음치료사를 통해 관계 회복을 유도하는 등 분위기 반전을 시도했지만 상황은 좀처럼 나아지지 않았다. 결국 그는 전략을 바꿔 ‘플랜 B’를 가동했다. 핵심은 어머니의 관심을 자극해 부모 사이의 감정을 되살리는 방식이었다. 이를 위해 그는 댄스스포츠 선수 박지우와의 만남을 추진하며 새로운 자극을 만들어냈다.

예상대로 어머니가 밝은 반응을 보이자 아버지가 미묘한 질투심을 드러냈고, 이 감정 변화가 계기가 되어 부부 사이의 긴장감은 서서히 풀리기 시작했다. 이후 박서진과 효정은 앞서 배운 룸바 무대를 함께 선보이며 현장 분위기를 한층 부드럽게 만들었다.

결국 굳어 있던 가족의 분위기는 다시 웃음으로 채워졌다. 부모는 함께할 수 있는 새로운 취미를 고민하며 관계 회복의 여지를 남겼고, 현장은 따뜻한 분위기 속에서 마무리됐다.

이처럼 박서진은 상황을 빠르게 읽고 방향을 전환하는 재치를 발휘하며 가족 갈등을 자연스럽게 풀어냈다. 진심과 유머를 오가는 그의 대응은 단순한 이벤트를 넘어 가족 간 관계 회복의 계기로 이어지며 시청자들에게도 인상적인 장면을 남겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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